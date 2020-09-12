日本婦人搬家竟要帶走舊屋木柱　原來與亡夫有關故事惹哭眾人

李白詩詞〈長干行〉有句「常存抱柱信」，是引用《莊子》典故，表達男女的真情不移。而近日有位日本太太搬家，而她最想一起帶進新家的，就是一根有着她與丈夫回憶的木柱。

日本太太搬家堅持帶走木柱故事：

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根據日本媒體《トレンドニュース》報道，日前日本電視節目《探偵！ナイトスクープ》收到一則委託，對方是來自和歌山縣女性正勇太太。正勇太太現年54歲，子女們已經在外獨立，她本來和丈夫兩人一起生活。沒想到去年11月，丈夫突然因主動脈剝離猝死，家中瞬間只剩她孤單一人。

受到這突如其來的打擊，她甚至一度有了輕生念頭。後來總算在子女的勸導下，決定轉換心情，搬到另外一個地方。然而在眾多物品之中，正勇太太最不捨的，竟然是一根家中的柱子。

原來在這根木柱上，刻着亡夫、兒孫們等人一日日成長的身高，以及他們遺留下來的文字。特別是還有當初搬入此居時，當初36歲的亡夫身高。但如何帶走柱子是個難題，苦惱之下，正勇太太只好求助於節目人員。

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節目旋即找來建築工人商量，沒想到工匠一聽到原因之後，馬上表示「其實可以早點說，這個忙我們一定幫」，並且真的替正勇太太拆除了柱子。到了新家後，正勇太太希望柱子能像過去一樣嵌在牆中。工匠評估得需要打掉牆壁才行，工程會比較麻煩，但她仍毫不猶豫的決定這麼做，決心令工匠相當感動。

終於在工匠精湛的功夫下，這跟滿懷正勇一家回憶的柱子，就這麼順利地帶到新家。望着這跟木柱，正勇太太表示「感覺就像是跟着亡夫一起搬來了」，不禁淚流滿面。這份深摯的感情，也惹哭了節目中的來賓。

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