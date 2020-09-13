【雙面《花木蘭》】真人版再煉中國風　迪士尼打什麼如意算盤？

1998年迪士尼動畫《花木蘭》上映，既在全球創下3億美元的票房佳績，名列年度第七，也讓「花木蘭」首度穿上「迪士尼公主」外衣，腳踏全球化的浪花席捲各地。無獨有偶，片中的「單于」、「木須龍」、「汗血馬」、「幸運蟋蟀」等，也因電影熱賣，成了一代人的童年中國印象。

動畫《花木蘭》的成功，源自迪士尼對市場偏好的精準掌控：看似講述中國故事，實則傳遞美式價值觀；調動諸多中國元素，卻也未跨出西方的想象邊界。在動畫中，花木蘭既承載了「女性自主」符碼，又生着古典的黑髮鳳眼，迪士尼以西方神髓臨摹東方皮囊，伴隨掌聲與票房，完成了一次對中國的奇詭畫皮。到頭來，這終究是部拍給全球看的美國動畫。

1998年迪士尼動畫《花木蘭》上映。（迪士尼官網）

22年後，迪士尼再次出擊，趕搭動畫真人版潮流重拍《花木蘭》，意欲進軍紅利豐厚的中國市場。片中既網羅劉亦菲、鞏俐、甄子丹、李連杰等中國演員，也大幅精進對中國元素的考究與調動，卻依舊無法避免爭議。除卻撐港警、鳴謝新疆當局等新戰場外，文化的老戰線仍然沸騰，從預吿片釋出到電影上映，不少網友紛紛當起糾察隊，指責片中對中國元素的胡拼亂湊、囫圇吞棗。

由輿論風向觀之，《花木蘭》在西方走了20餘年，雖變得更加中國，卻依舊沒能擺脱東方主義的批評糾纏；而就票房信息而言，兩岸炮火雖猛，卻對片商荷包貢獻良多，不僅大陸票房位居全球之首，台灣也在煞有其事的抵制風聲下，努力擠至第三名。兩岸的文化自尊心看似高聳，卻終究要在資本主義面前臣服。

作為混血兒的花木蘭

當迪士尼在1998年推出《花木蘭》時，進軍中國對其既有市場價值，也深具政治意涵。

首先，當時的中國人口已有12.4億，但影視業的保護主義風氣甚強，一年僅允許10部左右的外國片上映，份額極其難得，且深具開拓潛能；其次，迪士尼於1997年發行爭議電影《達賴的一生》（Kundun），結果引發中國強烈不滿，雙方關係急速冷凍，《花木蘭》在此氛圍下遞出放映請求，自是有意和緩對峙。

經歷多時協商，中方最後放行，《花木蘭》終在1999年2月下旬登陸中國放映，卻不料票房表現不如預期，原因一來是春節黃金時段已過，學校紛紛開學，且許多觀眾早在網絡盜版資源上先睹為快，故不會再進戲院；二來當年的觀眾普遍對《花木蘭》裏的「中國」感到怪異疏離，無法共情，自也難塑觀影人潮。

《花木蘭》動畫在中國市場表現平平。（迪士尼官網）

這部動畫中看似以中國故事為主軸，也調用神龍、長城、垂柳、亭台樓閣等元素，令畫面四漫着中國風情，卻也召喚西方符碼，在留白處建構新敘事，從而導致了以下結果：

動畫背景雖是中國古代，故事主軸卻圍繞着個人主義、浪漫主義、女權等概念延展；正如片中的木須龍會讀現代報紙、花木蘭要吃煎蛋與培根當早餐、祠堂的花家祖先們在搖滾樂下共舞般，動畫的《花木蘭》暗含美式生活對「東方」的俯視與滲透。當皇帝對木蘭鞠躬致謝、木蘭擁抱皇帝的剎那，後者臉上的驚愕，彷佛道盡文化錯位下的自我叩問：這裏是中國嗎？你是中國人嗎？

到頭來，動畫版的《花木蘭》空有東方造型與外貌，體內卻滿是文化雜交與混血，而導致此現象的關鍵，便是市場二字。對當年的迪士尼而言，其雖採用中國故事，卻始終面向全球，並關注英語系國家的觀影市場；中國市場雖具潛力，但此刻尚未成長茁壯，故迪士尼能大膽裁切中國文化，並將其與西方元素鑲嵌縫合，煉就一部販賣中國風情的美式動畫。

當年的動畫，更多是以東方風情烘托美式價值觀。（迪士尼官網）

如今的木蘭為市場服務

然而十年河東，十年河西，市場風向的轉變，令2020年的真人版《花木蘭》有了新面目。

早在電影上映前，片商便表示，「龍」在中國地位尊貴，若被描繪為詼諧蜥蜴，恐令觀者不悦，故為免傷害中國觀眾情感，木須龍一角將不會在真人版出現。22年前，迪士尼的航行指南朝向西方市場，故而有了木須龍等文化變種物；如今中國觀影市場相對龐大、強勢，迪士尼已不可能原封不動、推銷同一套東方敘事，木須龍因此再度變異，自真人電影中銷聲匿迹。

木須龍被從真人版電影中刪去。（迪士尼官網）

而除了刪去爭議成份，真人版《花木蘭》的中國元素調度，也明顯比動畫版深邃。片中配角提及心上人時，於台詞中化用了《詩經》的「手如柔荑，膚如凝脂」的典故；木蘭策馬奔騰時，草中若隱若現兩隻野兔，則是對《木蘭辭》中，「兩兔傍地走，安能辨我是雄雌」的具象描摹；故事中入侵中原的遊牧民族也由匈奴改成了柔然，更加貼近史實；為烘托邊塞軍旅的生活氛圍，背景音樂甚至用上了馬頭琴、呼麥等蒙古傳統音樂元素。

雖說在兼顧西方奇想的考慮下，片中仍不乏詭異的東方元素拼裝，例如木蘭去見媒人時的突兀百出，豔麗宮粧顯然與土樓生活格格不入，以及承接杯盤時突現的「中式雜技」身段，加上反覆出現的中文關鍵詞：氣、忠、勇、真、孝，眾多元素匆忙過場宛如走馬燈，不免有喧賓奪主、襲奪劇情之憾，但迪士尼此次為求中國市場眷顧，明顯做出戰略調整，不似1998年般無所顧忌。

此次迪士尼雖在調動中國元素上相對用心，但《花木蘭》中仍不乏東方奇想視角，例如木蘭雖在土樓內活動，卻身着貴族裝束，臉上粧容也明顯誇張。（迪士尼官網）

自動畫時代起，迪士尼便曾因《風中奇緣》引發「美化殖民」批評；近來改編真人電影，又先後在《阿拉丁》、《花木蘭》上遭遇東方主義與政治正確的叩問。這些爭論看似嚴重，卻始終翻不出迪士尼風險調控的五指山。

對這家歷史近百年的跨國媒體集團而言，其熟稔市場運作、洞悉觀眾心理，深知「電影先是商品、再是作品」的潛規則，故文化雜揉向來是其獲利的最佳策略。其中東西元素的調配熟輕孰重，端看目標市場而定，而由此次票房結果觀之，「客製化」的戰略顯然奏效，迪士尼一方面將民族反感控制在一定範圍內，二來也藉民間對中國元素的沸議營造話題，使《花木蘭》三字屢上熱搜，並帶動周邊產業鏈的營銷商機。

在資本主義的視野下，「話題」幾乎等於「營利」，故東西雜揉的《花木蘭》即便爭議難消，卻必然在市場中獲利；而對迪士尼來說，其縱使難脱東方主義罵名，卻註定是商業營銷上的最後贏家，畢竟在鞏固帝國版圖的大業上，雷霆雨露，皆為君恩。