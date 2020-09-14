Elon Musk反駁Bill Gates質疑電動貨車言論：他根本不懂

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）聲稱微軟共同創辦人蓋茨（Bill Gates）「根本不懂」電動貨車，以回應一名Twitter追蹤者提問，顯示馬斯克不太同意比爾蓋茨對電動貨車的想法。

Tesla Cybertruck特點面面觀（點擊放大圖片細看詳情）：

彭博資訊報道，蓋茨在8月部落格文章表達他對運輸前景的想法，認為全球都應盡可能讓更多車輛使用潔淨電力，不過他說，對重型、長途車輛、貨運，及客機而言，潔淨電力可能不是切實可行的解決方案。

蓋茨認為，未來長途運輸將更有可能由生物燃料、電燃料（electrofuel）等替代燃料來驅動，因為電池對長程行駛而言又大又重。他並沒有特指電動卡車。

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蓋茨同意「電動車在短途運輸上表現優異」，並讚揚電動車產業已發展得很快，不僅加劇競爭，也讓人更負擔得起電動車。他也稱讚幾個將對消費者推出純電動貨車的公司，例如「通用汽車、福特等老牌業者，以及Rivian、Bollinger等新創業者」，但就是沒提到生產電動貨車Cybertruck的Tesla。

Tesla曾說，2017年發表的Semi電動聯結車，預計將在2021年開始第一波交車。Tesla已大舉投資這個號稱續航力達500英里的車型。

據彭博富豪指數，蓋茨是全球第二富有的人，馬斯克則為第四。拜Tesla股價增逾三倍所賜，馬斯克的財富因而大增。

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