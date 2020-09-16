日本鐵路文字設計有多講究？濃度粗幼全有目的　梅田車票與眾不同

京阪的標誌系統是關西，不，哪怕說是日本第一也不為過。究竟在什麼地方日本第一呢？那就是令人下巴掉下來的一致感。毋寧說驚訝過了頭，反倒有點擔心……。連、連這種地方都如此一致！每回搭乘京阪，總會對指示牌產生諸多發現。這種愉悅感，請各位也來沉醉一下！（本文內容節錄自《解構鐵道文字設計》。）

文：石川祐基（平面設計師）

「新黑體」跟「Frutiger」具有壓倒性的一致感。京阪的指示牌用這一句話即可道盡。不僅站名牌、乘車月台指引，就連垃圾桶以至於自動販賣機，全數經過統一。「新黑體的肚圍寬、字面大、視覺辨識度佳。而Frutiger則是為法國戴高樂機場指示牌而生的字體。兩者都是相當易讀的字體，總覺得或許是最佳搭配就採用了。」負責此指示牌設計案的GK Design Soken Hiroshima如此表示。這正謂是「為標誌系統而生的一組搭配」。

在丹波橋站、枚方市站等部分主要車站，站名牌和出口指引會並排設置，且都運用了京阪指示牌蔚具特色的條紋設計。仔細觀察，由2層所組成的出口指引，條紋也配合着分成上下2層。好細膩！但這種細膩令人好生欣賞！

包括鴨東線等，除中之島線以外的地下車站區間，在軌道牆面上都設有條狀的站名牌。這跟地面車站區間可見的標準型設計雖然不同，但仍透過「新黑體」、「Frutiger」的搭配來維持所有車站的一致感。在標誌系統的領域，字體統一是其中非常重要的一個元素。

並不是所有東西都統一就叫好，有時也需要些許隨機應變。讓我們觀察一下乘車月台指引上頭「文字對齊」的情形。1號線、2號線等月台數字（編號），基本上會靠近軌道側，值得注意的一點則是，目的地指引的和文、歐文，也都朝着數字所在的方向對齊。例如當「1」位於左側，目的地指引文字也會靠左對齊。同樣地當數字位於右側，文字亦會靠右對齊。在島式月台等兩側都有數字的情況下，則是置中對齊。

不僅乘車月台，出口指引也是一樣。這個案例的文字不是以數字為基準，而是對齊箭頭。而沒有箭頭的時候，則會置中對齊。跟事事過分講究的人結婚或許有點那個；但若是跟過分講究的指示牌結婚，我覺得可以。

徹底運用「新黑體」、「Frutiger」的範圍並不限於車站的指示牌。在列車的路線牌、LED顯示幕上同樣使用了「新黑體」和「Frutiger」。特別值得矚目的是LED顯示幕：在受限的點狀光源中，忠實重現出這2種字體。擔綱車站與列車指示牌設計案的GK Design Soken Hiroshima表示「LED部分是使用圖像資料」。將2種字體化為圖像，再以LED顯示……竟然堅持到這種程度！

在列車行駛於樟葉站（大阪府）與橋本站（京都府）之間時，LED顯示幕會切換顯示的內容，像是自出町柳開往淀屋橋的列車會從「大阪淀屋橋」改為「淀屋橋」；自淀屋橋開往出町柳的列車則從「京都出町柳」改為「出町柳」。

沒想到，我有幸訪問到GK Design Soken Hiroshima（除了京阪電鐵，亦經手百合海鷗線、廣島ASTRAM線等處鐵道車廂、空間設計，以至於相關商品等為數眾多的全方位設計工作）的花谷英親先生！我用宅宅特有的飛快語速，把感興趣的指示牌內幕全部問了個夠！

石川：京阪電鐵從2008年中之島線開業前，就已經陸續換成目前的指示牌。最初是出於怎樣的契機想更換指示牌呢？

花谷：首先在2003年談到了變更路線圖跟時刻表的想法。之後在2005年左右，曾經實驗性地只將一個車站的指示牌換新，假設該站的設計能獲得好評的話，就打算在每個車站推出，這是一切的起點。

石川：京阪電鐵指示牌的特色，說起來就是紺色搭配上條紋花樣，當初為什麼會選擇這樣的設計呢？

花谷：當時旗子造型的「KEIHAN」商標還沒有出現，單純想讓所有車站統一具備某種元素，使車站環境變得更好。所以說，從C.I.（Corporate Identity，企業識別）的角度來看，在設計上希望讓指示牌本身擁有別具一格的神采。我們將這個條紋稱為「Smartliner」，之中包含着速度感、輕快、持續性等等意涵。

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石川：除了最基本的紺色指示牌，包括售票處是綠色、車站辦公室是紅色之類，分別都使用了效果很棒的顏色。然而，這套色彩規劃是怎麼決定的呢？

花谷：首先出口一定要是黃色的嘛。然後，從前指示牌的底色也是使用藍色系，售票處之類跟付費相關的地方則使用了綠色，所以蒐集並整理資訊後，決定要善用顏色來區分。盡可能用原色呈現，則是因為從遠處的辨識度也很好。至於車站辦公室會使用紅色，也包含着「想到京阪就想到紅色」這層意涵。而剩下的其他地方，就使用非彩色的灰色。車站的結構相當複雜，所以我們建構出這種形式，讓人遠觀時除了靠文字，也能靠顏色來判斷。

石川：京阪電鐵的設計，除了站名牌、乘車月台指引等所謂一般性的指示牌，包括電扶梯的警示標語，甚至連自動販賣機區塊的標示全都經過徹底統合。這些地方也都採用了前面談到的「Smartliner」條紋，我想請教發展出這套設計的歷程。一開始有過其他提案的構想嗎？

花谷：從最初階段雖然就已經有使用條紋的設計方案，但在施工層面上出現了各式各樣的問題……。其實這個條紋是用貼貼紙加工出來的。

石川：仔細一看才發現，條紋的線條確實是浮凸的呢。

花谷：在使用貼紙之前有試過噴墨印刷，但做得太透明，顏色就會很淡；相反地如果提升濃度，則會產生出雜點。所以，結論就變成還是只能靠貼紙……。雖是這麼說，能不能在貼紙上進行文字重疊部分的挖空加工，這又是另一個問題；如果這個做法太困難，也還有將條紋集中放在站名下側的提案。不過，指示牌的製作公司給了我們一個提案，在試做過後，透過他們長年的經驗跟累積的技術能力，成功實現了這個設計。京阪電鐵的列車從以前就會塗裝格外濃郁的顏色，所以我們考量到延續性，在顯色跟濃度上也有堅持。雖然很費工，但以結果來看，應該有增加了形象的好感度。

石川：京阪電鐵的指示牌在以鐵道文字為興趣的群體中，有着相當高的人氣，我自己也非常喜歡。在指示牌設置之後，是否獲得了一些正面回饋呢？

花谷：我是聽說評價不錯，但沒有直接接收到，所以不清楚詳細情況。不過我有看過鐵道迷製作了仿造京阪電鐵指示牌的作品，整個就覺得「哇啊！」（笑）。

石川：確實！我自己也經常打造作品來重現（笑）。

花谷：京阪電鐵的指示牌是在相當嚴格的特定規範下製作出來的。指示牌的指引手冊厚度根本就是前所未見。京阪一致到這種程度的性格，請各位務必好好享受。

JR西日本

JR西日本的站名牌字體偏粗卻絕不鬱悶，反倒給人一種清爽的印象。這份清爽之中，藏着利用「視覺錯覺」的細膩安排……。當然不限於站名牌，月台的旅客資訊顯示系統也是一樣。在有限的空間中，該如何擺放文字呢？這令人在意的內幕究竟為何？

大阪環狀線的黑色站名牌，文字粗細跟JR西日本的一般站名牌（白底）其實並不相同。這到底是為什麼呢？讓我們以「大阪」兩字為例比較看看：

抵達車站後，任誰都會轉向旅客資訊顯示系統，因為該處顯示着列車的車種、目的地、到站時間等資訊。這上頭的LED文字到底是怎麼做出來的呢？我試着詢問i Design inc.的堀口小姐。「如果是明朝體的LED文字，首先要把明朝體的字元鋪在下面。接着就土法煉鋼地一個個把點給點上去。要把文字放進特定區塊，有時光一個目的地，就可能花掉半天的時間。尤其『開往環球影城 櫻島』實在有夠累（笑）。」在電腦上打點完，還必須遠看確認。感覺整個心思都要飄走了。

在指示牌指引手冊裏頭，包括站名牌、各種導引標牌等每種指示牌都訂有指導方針。裏頭寫滿了字體、顏色、文字間隔等精細的規定。

阪急電鐵

大家都知道阪急電車那光耀照人的車體，拍照時幾乎都會映出自己的身影。不過，閃耀的可不只有列車。站名牌的易讀性亦是出類拔萃！站名的設計簡樸但散發獨樹一格的個性，遠觀也很易讀，秘密就藏在「細節」裏。

阪急的站名牌從照相排版字體，進化成了通用設計字體。不過，當中不變的傳統就是保留了「閱讀」停頓處的留白。安插這個小小的留白，將有助於提升易讀性。在1978年以前，阪急指示牌曾以直書為主流。78年之後就改為橫書的模樣，但站名仍以漢字為主體。現今的平假名標示，是88年以後才登場的。

「我來自阪急寶塚線沿線，從小就經常欣賞車站的看板。」東海廣播電台播報員源石和輝先生說道。「當時經常看到的直書站名牌，現在想起來，還真是相當珍貴。」在日常生活中竟然可以看見直書的站名牌，太羨慕了！雖然現在幾乎看不太到了，但直書的站名牌或許稱得上是「日本獨有的文化」。

十三站共有神戶線、京都線、寶塚線這3條路線分支；在車站大廳中，可以看見結合乘車月台指引跟路線圖的指示牌。這是因為「這一站人多擁擠，所以就把資訊歸類在一起，並套上3條路線的顏色，讓所要搭乘的路線跟車站資訊一目了然」。字體也搭配了「DIN Condensed」跟「冬青黑體」，既有型又很萌！

阪急出了名的梅田車票，在田字的「口」內寫着「メ」。文字究竟為何會變成這樣呢？「在還沒有自動驗票閘門的時代，除了梅田站外，名稱中有『田』的車站，還包括『園田』、『池田』、『富田』、『吹田』、『山田』這5站。為了在剪票時能瞬間分辨，就在乘客數最多的梅田站做了區別」。阪急電鐵是這樣說的！

《解構鐵道文字設計》書本封面

書名：解構鐵道文字設計

作者：石川祐基，平面設計師。1987年，國鐵民營化隔天，生於東京都。東京工藝大學藝術學部中途退學，曾於動畫設計製作公司任職，2017年創立設計事務所「設計急行株式會社」。日本平面設計師協會（JAGDA）會員／電波塔會員／最愛彩虹征服者俱樂部會員。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】