金星雲層有磷化氫引發存在生命的猜想　人類為何不直接去探索？

英、美大學的科學生9月14日稱在金星的大氣層中發現「磷化氫」（phosphine），顯示金星上可能有微生物，須做進一步研究。雖然對於人類來說，金星比火星易去，但科學家及各地太空部門無意前往探索，反而對探索火星更感興趣，究竟是為什麼？

簡單來說就是，金星是一個沒有人會想去的地方。

它被稱為地球的「孿生兄弟」，因為兩者有不少相似之處，但金星的狀況比地球極端得多。

金星與地球之間的航程約為100天，看來派人去金星比火星更「划算」，但想在那裏找到可供降落的地點幾乎是不可能。

圖為2016年5月由研究員格里夫斯提供的金星照片。它是由日本金星氣候衛星破曉號拍攝。（AP）

它的表面長年被一層雲籠罩，含有有毒的二氧化硫。即使有「着陸器」能去到那裏，降落時會承受時速達354公里的強風，之後它雖會隨着高度下降緩和，但「着陸器」又會進入毒霧之中。

在金星降下的雨是硫酸，但因大氣層太熱，它們都在半空蒸發了，繼而形成厚16公里的硫酸霾霧。當着陸器離開霾霧後，便得承受攝氏315度高溫，以及比地球高10倍的壓力，當。地面溫度也高達攝氏465度，環境非常惡劣。

除此之外，金星地面光度不足，能見度低，約3公里外的東西已是無法看見，不利於實地觀察。

身在金星的大空人固然需要持續的氧氣供應，更糟的是它大氣中的成份會導致人體細胞受損甚至可能致癌。

說回金星雲層被觀測到有磷化氫，這個研究已刊登在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊。研究人員是透過位於智利阿塔卡馬沙漠（Atacama）及夏威夷（Hawaii）的望遠鏡對金星進行長期觀測，發現在距離地面50公里的金星大氣層中有磷化氫；在地球上，磷化氫是一種無色、劇毒、有魚腥臭味的氣體，由細菌在缺氧環境下產生，因此科學家不排除金星的大氣層會有漂浮型的生命存在。

領導研究的天文學家格里夫斯（Jane Greaves）指出，是次在金星發現的磷化氫含量約為20 ppb（parts per billion），研究人員曾調查是否因火山活動、隕石、閃電等情況而導致磷化氫出現，但均無法找到合理解釋，故下一步將研究金星是否有生命存在。

麻省理工學院分子天體物理學家席爾瓦（Clara Sousa-Silva）說：「根據我們目前的了解，磷化氫出現在金星大氣層的最合理解釋是因為有生命存在，雖然這聽起來確是相當奇幻」；如果金星上真的有生命，即代表人類在宇宙中並不孤單，而整個銀河系相信還有宜居的星球。

▼天文現象「金星合月」

全太陽系最熱一顆行星

金星是最接近地球的行星，兩者相距約4300萬公里；由於金星大氣層的氣體主要是二氧化碳及硫酸雲，所產生的強烈溫室效應令金星表面長期保持超過攝氏400度，是全太陽系最熱的一顆行星，因此科學家一直認為金星上不會有任何生物存在。