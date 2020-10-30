體育堂女生不准穿內衣　天生棕髮要染黑　10條日本學校的奇怪校規

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回憶起讀書時，除了青春的懵懂美好，大家有沒有想起被校規支配的恐懼？瀏海不能超過眉毛、不能佩戴首飾、不能穿過長的衛衣、校園裏不能邊走邊吃……報姐讀書時最討厭的就是定期查儀容儀表。每個學校的校規似乎都大同小異，不過隔壁霓虹國的一些校規，真的很讓人大跌眼鏡甚至還有無語。

禁止綁馬尾

有這條校規的理由居然是，綁馬尾可能會煽動男生的情慾。因為露出的脖子那一塊被認為是很性感的部分，所以禁止馬尾。學校裏有此校規的女生，一般要麼短髮，要麼就雙馬尾。天啊！2020了這不就是受害者有罪論了嗎？！

禁止騎馬來上學、用廁紙不能超過30CM？按圖即睇更多日本有趣校規▼▼▼

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不得不說，有些規定真的好奇葩！報姐實在無法接受。你讀書的時候有哪些奇葩校規？歡迎在留言區和我們一起吐槽哦！

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【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】

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