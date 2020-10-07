電視台跟拍10年　松隆子男神級姪仔成為「歌舞伎王子」過程曝光

可愛！可愛！還是可愛！報姐的寶藏小男孩還是火了，有段時間的抖音和b站基本都被這個小團子霸屏（意指洗版）。沒錯！今天就是要來說日本歌舞伎的貴公子——藤間齋！

父親同是男神級 松隆子更是他姑姑 點圖繼續看看藤間齋成為歌舞伎王子之路▼▼▼

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歌舞伎演員的襲名小知識

就是沿襲使用先人的名號。這個名字前人用過，第二個人再來用，就成為二代目XXX，以此類推。襲名具有繼承前輩光榮的寓意，也是歌舞伎演員最為看重的榮譽。襲名沿襲的不僅僅是榮耀，更多的是一種責任，一種演技，一種對歌舞伎事業奉獻的決心與肯定。

藤間昭曉（爺爺）： 1946年襲名松本金太郎(二代目)→1949年襲名市川染五郎(六代目)→1981年襲名松本幸四郎(九代目)→2018年襲名松本白鸚(二代目)。 藤間照熏（爸爸）：三代目松本金太郎→七代目市川染五郎→十代目松本幸四郎 藤間齋：四代目松本金太郎→八代目市川染五郎

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