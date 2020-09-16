全球最大濕地火災　巴西一州進入緊急狀態　動植物最受傷害

全球最大濕地潘塔納爾濕地（Pantanal）火災近月持續加劇，巴西南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul）9月14日宣布全州進入環境緊急狀態。山火不止影響當地人生活，亦導致動物失去家園甚至性命，因燒傷而需截肢的情況亦不罕見，情況令人心痛。

圖為巴西消防部門公開獲救的美洲豹照片，相信牠是四腳燒傷。牠在接受醫護人員治療後躺下休息。（巴西消防部門）。

州政府14日公布，此次緊急狀態將持續90天，在此期間州政府可協調該州所有公共部門採取措施對抗火災。此外，巴西聯邦政府也將撥款支援該州的各項滅火行動。

公告指出，潘塔納爾濕地受到近50年來最嚴重的乾旱情況影響，火災波及濕地總面積10%以上，且已蔓延至該州全部79個城市。

濕地也是約1200種脊椎動物的家，當中有36種瀕臨絕種。濕地有最大的美洲豹及鱷魚群體，如今牠們生境備受威脅；罕見的紫藍金剛鸚鵡棲息地已全面焚毀。此外不斷下降的空氣質素，也使當地人呼吸道疾病頻發。

州政府表示，除了氣候乾燥，人為縱火也是災情嚴重的一大原因，目前一支隊伍正在調查非法放火行為。

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據巴西國家太空研究院（National Institute for Space Research）統計，潘塔納爾濕地在1月至9月15日之間，火災數目比2019年增加213%。

它今年來發生15,477宗火災，為有記錄以來最多。1988年開始有濕地火災的記錄時，當年有566宗火災。

每年7月至9月是潘塔納爾濕地的旱季，也是當地山火頻頻發生的時期。巴西農業研究公司指出，為濕地供水的巴拉圭河今年水位創下47年來最低紀錄，且濕地雨季也在連年縮短。

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潘塔納爾濕地是世界上最大的濕地，大部分位於巴西的南馬托格羅索州和馬托格羅索州（ Mato Grosso），小部分位於玻利維亞和巴拉圭境內。濕地面積達3,700萬畝。它的生物多樣性獲得巴西的機構與聯合國教科文組織（UNESCO）認同。