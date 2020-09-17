LEGO減少企業碳排放量　明年起淘汰塑膠袋包裝全因收他們來信…

丹麥玩具商樂高（Lego）明年起將逐步淘汰塑膠袋包裝，朝再生紙邁進，並宣布未來三年將投資4億美元（約港幣31億元），提升旗下商品永續性。

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樂高於9月15日宣佈涉及多個領域的永續計劃，這家玩具製造巨頭表示，規劃在2025年之前逐步淘汰旗下商品的塑膠包裝，並於明年起嘗試以再生紙袋代替。近年來，許許多多企業都定出減塑減碳等目標，但樂高特別提到，公司這段時間收到許多小朋友的來信，要求他們不要再使用塑膠袋包裝，於是決定開始行動。

《CNN》報道，樂高環境責任副總裁布魯克斯（Tim Brooks）說：「我們收到許多孩子的來信，質問我們為何還在使用一次性的塑膠包裝，於是驅使我們開始改變」，「本公司目標在2025年底前讓所有包裝都採用永續性材質」。

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除此之外，這筆費用將用來研發更多環保玩具與包裝。樂高打算增產一款萃取甘蔗成分所製成的「永續積木」，並繼續投入在永續塑膠材質的開發研究。樂高也承諾，到2022年時將實現「碳中和」，使公司淨碳足跡為零。

包括供應鏈在內，樂高集團2018年排放出的溫室氣體，相當於110萬噸二氧化碳排放量，而集團本身營運所排出的溫室氣體，佔總排放量的12％，比2017年增加6％。

儘管樂高集團正在邁向環境永續之路，但該公司旗下包括積木等玩具，目前仍非常仰賴塑膠材料，「永續積木」僅佔總產品的2%。

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