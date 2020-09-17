韓國女子不滿店主遺失其女兒畫作　開車「碾壓」便利店被捕

韓聯社報道，韓國一名30多歲女子與一間便利店的店主出現爭拗後，9月15日下午突然駕駛私家車衝入便利店內，並在店內「碾壓」貨架、貨品等長達10多分鐘，導致該店嚴重受損，店主受傷，法院9月17日正式批准警方逮捕她。

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報道稱，韓國水原地方法院平澤分院在9月17日批准警方逮捕該名30多歲女子，她涉嫌特殊傷害罪和特殊財物損壞罪。她9月15日下午5時40分左右駕車衝入一間Ministop便利店內，導致便利店店主等人受傷，店舖玻璃門和貨架等受損，商品散落一地。

警方抵達現場時，女子還在店內未離開，但她多次拒絕應警員要求停下，更一度撞向停泊在便利店門口的警車。

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事件起因與兒童畫作有關

根據警方調查，該名女子與便利店店主相識近3年，到了今年5月，涉事女子的女兒報名參加該便利店總部舉行的兒童寫生大會，但涉事女子為女兒提交作品後，便利店店主便告知她作品丟失了，女子懷疑店主是故意丟失，於是爆發爭拗。涉事女子之前在6月已曾多次到便利店鬧事，在這次開車衝入便利店前，已因涉嫌妨礙工作、辱罵他人和妨礙公務等遭起訴。

韓聯社報道，涉事女子曾在2018年4月接受「憤怒調節障礙」治療，並因在與丈夫前往醫院的途中開車衝撞醫院外牆，被控損壞財物罪，這次她是在緩刑期內肇事。

涉案女子的女兒所參加的兒童寫生比賽（Ministop）

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