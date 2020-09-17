梅拉尼婭家鄉豎立銅製新雕像　取代被焚毀木像但仍遭譏諷浪費材料

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的新雕像於9月15日在她家鄉斯洛文尼亞（Slovenia）亮相，用來取代2個多月前被人放火燒掉的舊版。新雕像是舊版的復刻，這回材料採用青銅，雕像旁一塊牌匾刻着「紀念這個位置上曾經的梅拉尼婭雕像」。

↓梅拉尼婭雕像被燒毁回顧：

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2019年，美國藝術家唐尼（Brad Downey）用塞夫尼察鎮上的一棵樹直接雕出梅拉尼婭的雕像，並漆上一件藍色套裝與鞋，就跟梅拉尼婭在特朗普（Donald Trump）的就職典禮上穿的一樣，但它與本尊的相似度就僅此而已。

這座木雕說好聽一點是走抽象風，當時就被一些人批為「恥辱」，說很像「藍精靈」，看起來一點都不像梅拉尼婭。今年美國獨立紀念日時，這座木雕就被不明人士放火燒掉。

↓梅拉尼婭新版本雕像登場：

新版本的梅拉尼婭雕像亮相後依舊遭到網友吐槽，有人笑說像是梅蘭妮亞整形前的樣子，有人說雕像比梅拉尼婭本人還要生動，暗諷她總是一副撲克臉，甚至有人認為應該融掉青銅，拿來做點「有意義」的事。

自2016年特朗普當選以來，遊客紛紛來到梅拉尼婭的家鄉塞夫尼察小鎮，希望了解更多關於她的來歷。

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