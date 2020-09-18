特朗普先聲奪人獲「諾貝爾獎」　鱷魚及5名中國人亦成為「贏家」

美國總統特朗普（Donald Trump）促成以色列與阿聯酋建交，因而再次獲提名角逐諾貝爾和平獎。雖然未知他最終會否成為和平獎得主，他在9月17日卻與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）一同奪得「諾貝爾獎」，而且在鱷魚和多名中國人亦「揚威國際」。

由科學幽默雜誌（Annals of Improbable Research）主辦的搞笑諾貝爾（Ig Nobel Prize）今年已經踏入第30屆，表揚全球不同人士在各個領域的「貢獻」。特朗普今次揚威的項目並非和平獎，而是與普京、約翰遜、巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）、墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）、白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）及土庫曼總統別爾德穆罕默多夫（Gurbanguly Berdimuhamedow）一同奪得醫學教育獎。

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴重，總統特朗普被外界批評淡化疫情，而他亦因多次發表驚人言論惹來爭議。（Reuters）

主辦單位指，利用新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，令全球明白政治人物比科學家及醫生對生與死有更即時的影響力，並指他們無視科學專家建議，在疫情中採取災難性的政策，導致這些國家合共有最少1800萬人確診、超過50萬人喪生。

至於和平獎方面，則由印度和巴基斯坦政府平分。這兩個國家向來交惡，並多次在克什米爾（Kashmir）地區違反停火協議，而且兩國外交部門亦似乎容許以不同方式騷擾對方高層外交人員，包括斷水電、電話騷擾、甚至是在半夜三更「快閃」到對方住所按門鈴，有退休的印度外交官直言，這些「小學雞」行為已經見怪不怪，而且不限於印巴兩國。

克什米爾地區是印度和巴基斯坦兩國關係緊張的主要原因，雙方不時爆發衝突，更出現「小學雞式」的外交行為。（AP）

另外由美國、日本、瑞典、奧地利及瑞士的團隊則奪得聲學獎，他們分析鱷魚在充滿氦氣的密閉空間內的咆哮效果，研究鱷魚等爬蟲類動物會否像哺乳類動物或鳥類透過聲明展示牠們身體的大小。

來自廣西的5名殺手就成為管理學獎贏家，事緣在當地一宗房地產糾紛中，一名商人以200萬元人民幣（下同）僱用殺手買兇，但工作被「判上判」，導致最下層殺手認為報酬太少，反而向行兇目標合謀做一場「大龍鳳」，令自己可以無須付出任何風險下獲10萬元。最終事件東窗事發，這批殺手分別入獄兩年多至五年。

搞笑諾貝爾：從廣西的一宗買兇事件看外判文化。（Improbable Research YouTube截圖）

其他得獎項目包括：

經濟學獎：從接吻分析不同國家民眾收入不均的關係；

物理學獎：蚯蚓在高頻率下震動的形狀;

昆蟲學獎：研究證明不少昆蟲學家害怕並非屬昆蟲類的蜘蛛；

材料科學獎：研究團隊證明以冷凍人類糞便而製成的刀完全沒有用處。

搞笑諾貝爾每年在美國哈佛大學舉行，但今屆受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響而改為網上舉行，不過一眾得獎者仍然獲大會頒發一張一萬億元津巴布韋幣（約值40美仙）鈔票，令他們有名有利，成為「億萬富豪」。