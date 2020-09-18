Tesla公路上疾馳　加拿大男開Autopilot　與乘客齊齊躺平好好瞓

加拿大艾伯塔省一名男子在高速公路上不但以時速150公里駕駛，甚至連同前座乘客把座椅傾斜下來並睡覺。警方已依危險駕駛及超速對男子提出控訴。

加拿大艾伯塔省警方發布的照片，顯示從外看向涉事車輛的前座，是完全不見有人，原來司機及乘客都已躺平安睡。（加拿大艾伯塔省警方）

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《衛報》報道，加拿大皇家騎警於9月17日表示，在9月9日接獲報案，Tesla一輛Model S汽車在波諾卡鎮（Ponoka）附近的高速公路上超速行駛。

警方聲明表示，「這輛車似乎是自動駕駛，時速超過140公里，前座兩個座椅完全傾斜，兩人看起來都在睡覺」。

警方閃燈示意後，這輛車沒有減速反而加速至150公里。加拿大大部分高速公路速限為110公里。

這名20歲的司機被控超速駕駛並疲勞駕駛吊銷駕照24小時，該省也決定對駕駛依危險駕駛提出控訴。

電動車公司Tesla自駕車的普及，已經對試圖確認其車載系統的安全和有效性的各國當局構成挑戰。

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