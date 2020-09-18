打擊露營垃圾蟲　泰國政府奇招：垃圾連告票速遞到府

一群旅客在泰國考艾國家公園（Khao Yai National Park）露營後，沒有將垃圾妥善處理，反而將它們全都留在營地四周，為其他露營者造成困擾，也破壞環境生態。自然資源與環境部長沃拉兀（Varawut Silpa-archa）想出了新辦法，將這些垃圾寄還原主人，並依《國家公園法》提出訴訟。

泰國政府新招對付郊野垃圾虫：

據《Thai PBS World》報道，沃拉兀這周以來在他的Facebook專頁發文，警告在公園露營的遊客在離開營地前，一定要將自己的垃圾清理乾淨。他指出，若旅客未將垃圾妥善處理，管理員將把它們都收集起來，郵寄給原主人。

這件事的起因是因為一小群的遊客上週末到考艾國家公園露營後，並沒有將塑膠瓶、零食包裝等垃圾扔到公園所提供的垃圾桶，而是在把它們放在營地周圍。在得知這起事件後，沃拉兀發文宣佈，他已指示管理員「把垃圾打包好，安全地郵寄給原主人。」

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沃拉兀提醒，隨意丟棄垃圾將導致野生動物在無意間吃下塑膠袋而死，不止弄髒公園，還破壞環境生態，是極度不可取的。他表示，這些亂丟垃圾的旅客將因違反泰國的《國家公園法》而面對長達5年監禁和高達50萬泰銖（約12.4萬港元）的罰款，而違反公園規則者將被罰款10萬泰銖（約2.5萬港元）。

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