東京車站前將建全日本最高大廈　定名「Torch Tower」2027年完工

日本目前最高的建築物，前兩名分別是東京晴空塔（634米）跟東京鐵塔（332.6米）。兩座鐵塔之後，第三名才是大樓「阿倍野海闊天空大廈」。最近，日本三菱企業宣布將建造新的大樓，其高度可望超過東京鐵塔。

↓Torch Tower將成為日本第一高樓，點輯圖輯了解更多資訊：

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根據日本媒體《東京都會電視台》報道，日本三菱企業旗下的不動產公司「三菱地所」，近日表示要在東京車站前興建新的高樓大廈，並於9月17日正式決定大樓的名稱為「Torch Tower」。

報道指出，此大樓的高度將會來到63層及390米，完工後將會超越大阪的「阿倍野海闊天空大廈」，成為日本第一高樓，高度也會超越東京鐵塔。預計內部會安排商家、演藝廳、國際級飯店等設施，並在頂樓處設置展望台，讓遊客能在此飽覽東京風光。

三菱集團表示，希望大樓能成為有如「照亮日本的希望之燈」一般的存在，因此在名稱及外觀設計上都採用了火炬的形式。大樓預計將在2023年開工，2027年完成。

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