【新冠肺炎】印尼奇招對付拒戴口罩者　8人被罰為確診死者挖墳

新冠肺炎（COVID-19）繼續在全球多國肆虐，不少國家勸喻民眾戴口罩防疫，但不是人人聽從，印尼有地方政府就出絕招，嚴懲拒絕戴口罩者，懲罰是挖墳墓，以便政府員工之後安葬新冠肺炎死者。

印尼促請各人在公眾地方按規定戴口罩，並有地方政府為此出辣招，圖為9月11日一名印尼挖墳工人在雅加達工作，並非事件當事人（Getty）

在印尼東爪哇省（East Java）錦石（Gresik）地區，有8人獲判此懲罰，包括3名中年男子及5名未成年人，他們9月9日在一條村莊的公墓裏協助挖墳墓。雖然印尼已規定公民必須在公眾地方戴口罩，但部分民眾對此抗拒，未有遵從，政府表明違規者可被判罰款或社會服務，於是有地方政府推出這種「辣招」。

《雅加達郵報》引述該地區領導人蘇約諾（Suyono）指，該地區目前只有3名挖墳工人，所以就安排這些拒戴口罩者來幫忙，協助挖墳工人，並指示每兩個人負責一個墳，其中一人負責挖，一人負責放置木板。他又稱，當局會確保該些受罰者不會參與下葬儀式。

印尼警方則重申，希望公眾協助抗疫，促請各人在公眾地方按規定戴口罩。

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