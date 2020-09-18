泰國有條件讓外國遊客入境觀光　主要去曼谷　最快10月1日可打卡

泰媒９月18日報道，泰國旅遊局承諾，第一批外國旅客可在10月1日入境，以曼谷為主要目的地。旅遊局長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）稱遊客如及時取得簽證，最快10月1日可來泰。

曼谷政府為挽救遭新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情拖累的旅遊業，內閣9月15日通過向計劃長期逗留的旅客發放特別觀光簽證（special tourist visa，STV）。簽證首次簽發批准旅客逗留90天。他們可續簽2次，每次可逗留90天，即是旅客最長可逗留270天。

披帕稱，遊客現在起可聯絡泰國旅遊局海外辨事處，查詢旅行社或Thailand Longstay Company提供的計劃。後者是在泰國旅遊局支持下成立的公司，目的是支持人們來泰長期逗留觀光。

泰國《曼谷郵報》９月18日稱首階段計劃中，國際航班維持每1周3班，每班接載100人，或是整體來說，來泰旅客每月限1,200人。

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根據計劃，旅客抵達後必須接受14日隔離。旅客需要出示長期逗留的證明，例如是酒店預訂付款紀錄或公寓租約。

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