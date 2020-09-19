英國汽車保險公司總裁退休送大禮　向員工發放1億港元獎金

不少人在退休時會收到賀禮，但英國汽車保險公司Admiral的總裁史蒂文斯（David Stevens）準備退休，卻是率先表示向員工送大禮。英國廣播公司（BBC）9月18日報道，史蒂文斯擬在退休時向員工發放總共1,000萬英鎊（約1億港元）獎金。

史蒂文斯與妻子希瑟（Heather）會向南威爾士（South Wales）的7,500名員工及3,000名海外員工發放獎金。每名全職員工可得1,000英鎊（約1萬港元），兼職員工每人也可獲得500英鎊（約5,000港元）。

史蒂文斯與希瑟在1991年創立Admiral，他表示能夠與一群如此特別的員工一起工作，感到自豪及幸運。他又稱，用這個方法來向所有Admiral員工致謝是正確的做法。他表示，員工的辛勞及奉獻令公司從初創企業變成在擁有逾1.1萬名員工的企業。

其實Admiral前任總裁兼創辦人恩格爾哈特（Henry Engelhardt）在2016年退休時，也曾向員工發放獎金。當時每名全職員工可得1,000英鎊，他發放獎金總額為約700萬英鎊（約7千萬港元）。史蒂文斯退休後，會由福卡提斯（Milena Mondini de Focatilis）繼任總裁。