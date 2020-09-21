【ICON】菅義偉臨疫受命　後安倍新時代尚未到來

安倍晉三上月因健康理由辭職，內閣官房長官菅義偉9月14日奪得534票中的377票，勝出了自民黨總裁選舉，並於9月16日接任成為日本首相，組成新內閣。後安倍時代真的來臨了嗎？

圖為9月16日，菅義偉內閣的合照，正式成立。（Getty）

菅義偉的「新」內閣和安倍內閣未有太大分別。日本傳媒評論亦指安倍色彩濃厚：20人的內閣有11人源自安倍內閣，其中8人留任相同職位，包括副首相兼財相麻生太郎，及外相茂木敏充。意味在經濟及外交上，菅義偉將延續安倍的策略。同時，安倍晉三胞弟岸信夫也首次入閣，接任防衛大臣。

不過，這不全然代表菅義偉只跟隨安倍路線毫無特色，菅義偉並不平凡。

拜訪3萬戶 踏破6雙鞋

在日本政壇，像菅義偉一樣的角色可謂少見。菅義偉非官二代，也不屬派系。出身於農家的他離開家鄉到東京後曾在紙板工廠工作，其後憑着個人辛勤與努力以闖進政圈。他先在前通商產業省（現經濟產業省）大臣小此木彥三郎麾下擔任十年的秘書，再參選橫濱市議員正式踏入政界。據稱他當年為了競選，逐家逐戶拜訪3萬個住戶拉票，踏破了6雙鞋。

在當選眾議員後，菅義偉拜黨內改革派的梶山靜六為師。梶山指導菅義偉不要只信官僚的花言巧語，要學習聆聽，菅義偉從此學習成為出色的聆聽者。他與政商界交往並傾聽各界聲音，成為他未來推動改革着手的方向，並為他建立廣闊人脈。

圖為1972年，法正大學空手道成員合照。菅義偉（前方最左下角）在大學期間一直是空手道成員。（全日本空手道聯盟）

圖為日本媒體在菅義偉成為首相後，紛紛報道他的歷史。圖中是菅義偉在1987年，首次參選橫濱市議員當選時的慶祝。（神奈川新聞社）

亮眼的國內政績

菅義偉在國內的改革政職頗為亮眼。2002年擔任國土交通大臣政務官期間，他推行夜間高速公路行車優惠，讓東京灣跨海公路大幅減價，成功增加高速公路流量。他同時推行港區行政改革，讓橫濱再次成為首都圈的重要港口。

2006年安倍首次擔任首相時，菅義偉擔任總務大臣，主導修改了61年來未被修改的農業法，及70年來未被修改的森林法和漁業法。他同時推動劃時代的「故鄉納稅」政策，鼓勵國民寄錢回鄉（以換取贈品，實為購買地方特產）抵稅，推動地方經濟發展。菅義偉成為安倍一年任期期間，最為出色的內閣成員之一。

2012年安倍再次擔任首相，菅義偉擔任內閣官房長官，成為實質上的第二把交椅。

在黨內，菅義偉被評為少說話但多聆聽，處事穩重且高效率的人。在任官房長官7年間，菅義偉可謂未曾失言，因此讓他獲得了「安定的菅氏」別名。

菅義偉的座右銘是「有志必有路」（意志あれば道あり），他亦表示過最擅長為自己設立目標，然後完成它。不論是辦事、競選、還是因熱愛甜食而每天堅持腹肌鍛鍊、步行40分鐘以保持身體健康，菅義偉都能完成目標。

這些個人特質除了在競選首相之際為這個低調卻重要的政界人物添上了幾分親切色彩之外，或許同樣是安倍退任後，黨內選擇由他繼承相位的原因。

圖為2016年5月，前首相安倍晉三與菅義偉在國會內交談。菅義偉加入安倍內閣後，一直擔任內閣官房長官。（Getty）

圖為9月16日，菅義偉不再作為官房長官，而是作為日本首相出席記者會。（Getty）

任期一年的首相

菅義偉在政綱中，承諾除繼承安倍的政策以外，亦會推行中央與行政改革，包括整頓地方銀行及三大電話商壟斷現狀。因此在內閣人事安排上，特意安排原任防衛相、以大膽及決斷力著稱的河野太郎擔任行政改革及規則改革擔當大臣。

目前，日本內外輿論都普遍認為菅義偉僅是延續安倍餘下一年任期的代理首相。在安倍宣布因病辭職的數天，有評論就指安倍可能是受困於疫情及不斷出現的醜聞，在個人的修憲及舉辦東京奧運的目標也難以達成下，才趁病決定「跳船」，把爛攤子交給代任首相處理。如果菅義偉只作過渡首相，這也似乎符合了群體主義中個人為團體犧牲的精神——畢竟年屆71歲的菅義偉也似非自民黨接班人首選。

於是，外界也把焦點放在眾議院何時大選的問題上。眾議院任期距今只剩一年，外界相信菅義偉若希望延長任期，將會提前大選，並以大選的成績作為自己管治實績的依據，延續自己任期成為真正的4年首相。不過，菅義偉就曾表示要在疫情平穩以後才考慮解散眾議院，因此新冠疫情、延期一年的東京奧運、行政改革等實際事務（而非政黨政治）似乎將是日本政府未來這一年的主軸。