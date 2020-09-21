觀光生意慘淡要靠奇招吸客　日巴士公司60巴士排成迷宮獲讚夠創意

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，嚴重影響經濟。不過同時，也有部分業者發揮創意，在艱困中逆勢創造話題。近來日本就有觀光巴士業者，乾脆將沒出動的巴士排成迷宮，開放給客人挑戰，成功吸引到人潮。

日本觀光巴士公司以巴士築起迷宮吸引人流：

根據日本媒體《TBS NEWS》報道，日本觀光巴士公司「哈多巴士」，日前因為政府宣布進入緊急事態，一度取消了所有班次。後來緊急事態雖然解除，但生意遲遲無法回復，自6月起停運所有外語行程，業績也從去年8月的10億5000萬日圓（約7812萬港元），掉到今年的2000萬日圓（約148萬港元）。

於是公司靈機一動，乾脆轉換形式，將60台閒置巴士聚集在停車場，排成一個巨大迷宮，開放給客人遊玩。業者表示「一開始是打算開放『巴士車內換氣』讓客人體驗，但覺得客人都特地來了，只有五分鐘的換氣體驗好像不夠，就想到迷宮這個點子」。

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這招果然成功引來話題，業者打算從9月19日開始為期4天的活動，當天便已有340人報名預約。只見大人小孩穿梭在巴士陣中，左右視線都被車身堵住，到終點的過程是緊張又刺激。

遊客挑戰迷宮成功後，直呼「太開心了」，至於被問到有沒有迷路時則說「還算safe」。網友看了也紛紛讚賞「有趣的嘗試！巴士駕駛排迷宮的技術也很強啊」、「想到這招的是天才」，也有網友替業者加油打氣「太感動了，就是要有這種開創精神」。

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