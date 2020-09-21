改革戶外運動裝　Gore-Tex布料之父去世　享年83歲

Gore-Tex布料發明者、美國人羅伯特・戈爾（Robert W. Gore）9月17日在美國馬里蘭州的家中逝世，享年83歲。WL Gore＆Associates發言人卡爾霍恩（Amy Calhoun）19日證實他死於長期患病。

Gore-Tex的誕生，緣於戈爾父親的工作指令。父親要求他研發以聚四氟乙烯（PTFE）為原料、低成本的水管防漏膠帶。

弋爾在實驗過程中發現，如拉動PTFE，可使聚合物膨脹10倍、產生微孔結構。更進一步的是它的製成品ePTFE。7年後，Gore-Tex技術誕生。

他1969年在位於紐瓦克的公司實驗室內，發明出透氣又防水的布料Gore-Tex，這是戶外服裝設計革命的開端，它之後也很多領域被應用。

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公司透露，Gore-Tex面料薄膜上有數十億個比水滴還小的孔，可製成防水又透氣的雨衣、衣物及鞋，這項專利用於無數產品上，包括醫療器材、結他絃線及太空科技等用途。

他1937年出生於美國猶他州，是5名手足之中的老大。他持德拉華大學（University of Delaware）的化學工程學士和明尼蘇達大學（University of Minnesota）的高級學位，曾加入過化工巨企杜邦（DuPont），並在1976年接替父親成為WL Gore＆Associates的總裁兼首席行政總裁。他擔任公司總裁長達近25年，在任董事亦長達30年。