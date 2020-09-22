航空業排放的溫室氣體約佔全球排放量的2%，因此要如何減碳成為飛機製造商的重要課題，空中巴士（Airbus）在9月21日發表三款零排放概念飛機，以氫氣作為主要動力，目標在2035年投入使用。

空中巴士ZEROe系列零排放概念飛機：

《CNBC》報道，空中巴士將此三款零排放概念飛機命名為「 ZEROe 」，包含使用渦輪引擎的客機，可搭載120至200名乘客，航程超過2000海哩；而使用渦輪螺旋槳設計的客機，最多可搭載100名乘客，航程可達1000海哩，適用於短程航線。

第三款造型最特殊的「翼身融合」（blended wing body）設計客機則最多可搭載200名乘客，將機身與機翼合為一體，航程也可超過2000海哩。

空中巴士執行長傅里（Guillaume Faury）發聲明說，「我堅信不論是在合成燃料以及作為商用飛機的主要動力來源，氫氣的使用都有可能顯著減少飛機對氣候的影響」。

傅里表示，「這些概念將幫助我們探索全球首款不影響氣候、零排放商用飛機的設計和佈局，我們目標是在2035年投入使用」。

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