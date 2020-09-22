美國超市員工幫手捉賊被「炒魷魚」　律師：僱主或不想惹麻煩

美國媒體《紐約郵報》 （New York Post）日前報道，當地超市員工希迪亞克（Amir Shedyak）在剛開始值班時，協助一名婦人從搶匪手中搶回錢包。然而，超市卻因此解僱了希迪亞克。

超市員工協助一名婦人從搶匪手中搶回錢包，卻因此被解僱。 （Facebook／@Amir Shedyak）

希迪亞克回顧，那時看到一名男士拿着搶來的錢包，衝過停車場。希迪亞克立刻追上去，從後方抓住嫌犯，並在報警前壓住他。雖然最後嫌犯逃逸，希迪亞克仍幫婦人討回錢包。希迪亞克說婦人想給他錢以示感謝，但他婉拒：「我不想要妳的錢，只是想幫忙，想做對的事。」

但希迪亞克萬萬沒想到，事件發生後沒多久，自己竟被超市革職。而超市對此不願發表任何言論。

當地律師林恩（Pietro Lynn）表示，超市之所以開除希迪亞克，有可能因為他們不想被告：「一般僱主都會希望員工不要多管閒事，之前有幾件僱主因職員不當行為而得負責的案例。」

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20歲、身兼義工消防員的希迪亞克曾任職該超市4年，期間還升為領班，並曾獲「當月最佳員工」。他對於自己因善行而被解僱，仍感到不解：「如果我在當值，我這麼做就大有問題；但如果我沒在上班，我就做得很好。」

網友米切爾（Valerie Lynne Mitchell）聲援希迪亞克作為，表明自己抵制超市：「希迪亞克很正直、很棒。反觀超市真是大混帳！」網友里奧（Paul Leo）也大讚希迪亞克做了正確的決定：「這樣也算認清僱主的真面目。如果你來訪德州，我要請你大餐。世界因為有你這樣的人，才更美好。」

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