美國大選2020｜械鬥危機：黑人也武裝　全民囤槍加速種族撕裂

美國大選年，遇上連總統也染疫的世紀大流行，示威之火點燃全民情緒，形成了全美各地爭相購槍的景象。不難看見，全美各地都有白人至上主義者高調上街「曬槍」，但除此之外，今年黑人購槍的情況卻是尤其顯著，更讓人感到不安的現象在於，越來越多的黑人武裝組織與白人至上主義者在街頭爭執對峙，暴力械鬥恐防一觸即發？

全國爭相囤槍 黑人購槍也暴增

在維珍尼亞州北部一間槍店，巿民在炎夏冒着日曬，連續數小時排隊入店內購物。雖然美國擁槍人士數來以白人為主，但排隊的卻有近半為非白人。皮尤研究中心（Pew Research Center）2017年6月的民調數據顯示，48%的白人男性擁有槍枝，非白人男士的擁槍比例則只有24%；白人女人擁槍比例則為24%，非白人女性擁槍比例則只有16%。

不過，基於今年接連發生黑人遭執法警員殺死的事件，加上持續不斷的激進示威，使非裔美國人也加入購槍熱，甚至是不分性別，不分年齡。美國黑人男性及女性2020年頭六個月的購槍數目，比起去年同期增加多達58%。美國射擊運動協會（National Shooting Sports Foundation）調查數據顯示，此升幅冠絕所有族裔。不過，真正重點在於全美國槍械銷售全面增加的持續狀況，屬於前所未見。

各州冒起黑人槍械組織

截至9月1日，全美的槍支銷售已超越去年全年。購槍潮是始於美國疫情三月趨於嚴重時，不少槍店的貨架都已搶購一空，人們普遍是擔心會被搶劫因而購槍自衛。在黑人人口比例偏高的深南部（Deep South）地區，槍枝銷售漲幅尤大，而最南端的佛羅里達，自二月起的槍枝銷量增加約一倍。

各地不少黑人槍械組織在今年的「黑人的命也是命」運動中出現。（Getty Images）

當地一些黑人槍械組織近期趨於活躍。南佛羅里達黑人槍枝俱樂部（Black Arms Gun Club of South Florida）創辦人Travis Campbell形容，擁槍不單只是擁有槍支和子彈而已，而是一種「政治宣言」。他成立這個組織是希望黑人可以擺脫歷史包袱，理解在當今社會擁槍自衛的需要，並向會員教授射擊技巧、保養槍枝。

過去數月，「黑人的命也是命」（BLM）示威在美國遍地開花，數個極右白人組織亦發起遊行，上街跟反種族歧視示威者抗衡。支持《第二修正案》擁槍權的聲音也越見高漲，甚至有黑人也自發組成槍械組織。

黑白持械對峙 走火難防

其中一次，兩派示威者衝突發生於肯塔基州路易維爾（Louisville），也是26歲黑人女子泰勒（Breonna Taylor）三月在家中遭警員擊斃的事發地點。數百名武裝的黑人在巿內示威，他們屬於一個名為NFAC的黑人組織，跟白人激進組織Three Percenters的示威者對峙，互相叫囂，其間更有子彈誤發傷及三人。

NFAC七月亦曾在東南部的喬治亞州石山巿（Stone Mountain）舉遊行，部分人穿起準軍事裝束，戴上子彈腰帶，有人更透過大聲公挑釁，叫白人至上主義者出來跟他們「對決」。當然，並非所有黑人武裝組織都對白人或種族主義者有挑釁之意，不少組織的意向在於保護BLM示威者、支持第二修正案權益、自衛等。

黑人槍械組織NFAC於7 月在肯塔基州路易維爾遊行，期間跟白人至上主義者對峙。（Getty Images）

BLM警省：不再坐以待斃

「黑人不能坐以待斃，任由家人或其他人被謀殺。」一名組織成員說。另有黑人表示：「我不會讓奴隸制重臨。」與此同時，跟這類組織並無連繫的黑人購槍數目也在增加，包括一些婦女，甚至是黑人牧師。有黑人牧師向美國傳媒表示，鑑於種族歧視的氛圍惡化，他與其他牧師都在考慮買槍。

在南北戰爭前，黑人根本不允許擁有槍支，但在戰爭之後，很多曾參與北軍的黑人也開始購槍和用槍，因此部分州政府開始管制黑人擁槍。南部的KKK黨成立之初，當時也是為了截查黑人的槍械，甚至對拒絕繳械的黑人執行私刑。

白人擁槍是愛國 黑人擁槍是威脅

即便是執法部門與政客都視擁槍黑人為威脅，1967年，黑豹黨（Black Panther）引用第二修正案爭取黑人擁槍權，30名成員持槍和平遊行到加州州議會，畫面震撼了當時不少白人。強烈支持擁槍權的時任加州州長列根（Ronald Reagan）卻馬上通過《馬爾福德法案》（Mulford Act），限制公眾不得亮出裝有實彈的武器。

到了今日，黑人或其他有色人種所獲予的擁槍權利與白人無疑，但擁槍，乃至公開攜槍都被視為一種「白人特權」（white privilege）。近年的極右組織、新納粹分子、白人至上示威者，無不大曬槍枝，目的顯然在於震懾非裔美國人，而槍械也儼如白人至上主義的象徵，甚至是愛國者的表徵。

2017年維珍尼亞州夏洛茨維爾的團結右翼集會中，一批白人至上主義者與其他民眾發生暴力衝突。圖為2017年8月12日，雙方衝突的情況。（Getty）

另一邊廂，黑人持槍往往被負面標籤，被認定是暴力威脅。因攜槍而無端招致殺身之禍的事件，可謂不勝枚舉：2016年，明尼蘇達州黑人校工Philando Castile，在合法攜槍的情況下遭交通警員截查射殺；2014年，俄亥俄州12歲男童Tamir Rice因手持玩具槍，遭警員開槍擊斃；同年，俄州黑人男子John Crawford III，在沃爾瑪超巿內手持BB彈槍，遭警員射殺。

這種對於持槍黑人的扭曲形象，導致不少本身合法擁槍或持有槍牌的黑人，都不願帶槍外出，免招殺身之禍。而總統特朗普對於極右持槍分子的「加持」，甚至對於槍擊示威者的支持者不予讉責，對於目前種族撕裂的局面顯然只是火上加油。