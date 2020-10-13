美國大選2020｜相信政府：越虔誠越染疫？反防疫的保守信徒

新冠肺炎在美國一直未見放緩跡象，每天確診個案維持數萬宗。病毒持續在社區蔓延，很大部分是源於各州政府實施的抗疫限制措施發揮不了作用。州政府呼籲民眾儘量留在家中，減少外出，卻總有一群人不理勸告，無視禁令。 當中，只要我們將嘗試將各州份的新冠肺炎確診個案比率，與該州份的基督教徒數目比例連結起來，竟看出一些微妙關係。

從上圖可以看出，「虔誠度」較高、包括14個被傳統定義為「聖經帶」的州份，當地截至9月27日按人口比例計算的新冠肺炎確診個案比率相對偏高。

出現這個情形，是因為該些州份的防疫措施做得不夠徹底？還是當地居民對州政府的防疫禁令根本視若無睹？

美國各地具體防疫措施不一，而不同地方民眾的防疫意識更各有高低，導致各州份間確診個案比率大相逕庭。圖為美國紐約市一名婦女在購買了N95口罩後走出藥店。（Reuters）

福音派教會提告 與總統同一陣線

9月底，國會山浸信會教會（Capitol Hill Baptist Church）向華盛頓特區提告，指控市政府在執行防疫禁令期間，一方面禁止教會舉行超過100人同場的宗教崇拜活動，另一方面卻容忍大規模反種族主義示威，形容此舉不但抱有針對宗教組織的「雙重標準」，而且還違反了美國憲法所賦予國民的宗教自由與言論自由。

據《華盛頓郵報》的描述，擁有142年歷史的國會山浸信會教會是立場保守的福音派教會，教徒大多是白人，過去一直熱衷於討論種族主義和政治問題，亦是總統特朗普的堅定支持者。教會內部會舉辦讀書會，討論白人特權。最近，教會裏的神職人員亦製作了一系列教學內容，討論信眾應如何在種族和政治分歧中，保持彼此的親密關係。

類似情況不只出現在華盛頓，維珍尼亞州（Virginia）、馬里蘭州（Maryland）等地，都有教會就着防疫禁令提告當地政府。

疫情期間，特朗普多番抨擊州政府（尤其是民主黨籍州長掌政的州份）實施過嚴抗疫措施。他多次呼籲重啟經濟，讓人們回歸正常生活。

這番話對一些虔誠的基督教信徒別有一番意義。因為在他們心目中，抗疫期間的限聚令、禁足令，即意味着他們沒法再親身到教堂聚集祈禱或與其他教友做團契禮拜。若因為永無休止的防疫措施而耽誤履行宗教義務的責任，對虔誠信徒來說，可能就是違背了其信仰意志。

9月26日，葛福臨（Franklin Graham）牧師帶領數萬名信徒在華盛頓舉行「2020年禱告遊行」，冀為美國和受到疫症影響的人們祈禱。副總統彭斯（Mike Pence）也有出席該活動致詞。（Getty）

牧師有道理？

著有《The Power Worshippers: Inside the Dangerous Rise of Religious Nationalism》（暫譯：權力崇拜者：探究危險的宗教民族主義崛起）一書的Katherine Stewart在《紐約時報》發表的評論文章，直截了當地批評美國國內極端保守宗教份子對「科學和批判思考的否定」，擾亂了美國人對新冠肺炎危機的應對態度。

她舉例指，在3月份，來自佛羅里達州邁阿密的牧師馬爾多納多（Guillermo Maldonado）在當地大型教堂為特朗普舉行的競選活動中，敦促他的信徒親自出席禮拜活動。「你會相信上帝忍心讓他的子民來到自己的房子（指該教堂）裏感染病毒嗎？當然不會。」馬爾多納多在活動環節中說道。

各州防疫禁令各有鬆緊，部分教堂陸續開放給信眾進內祈禱。圖為拉斯維加斯一間教堂，容許信眾進入，但要遵守社交距離限制和戴口罩。（Getty）

又譬如，來自路易斯安那州的牧師斯派爾（Tony Spell）拒絕聽從民主黨籍州長愛德華茲（John Bel Edwards）的防疫限聚令，公然主辦一場聚集超過1,000名信眾的禮拜活動。斯派爾稱，愛德華茲的禁令「具有政治動機」。

特朗普政府對這些不願遵守防疫禁令的國民，卻顯然持鼓勵態度。4月份，正當反防疫禁令示威進行得如火如荼之時，特朗普曾在Twitter連珠炮發，發表一連串支持該批示威者的推文：「解放密歇根！」「解放明尼蘇達！」「解放維珍尼亞！」。這三個都是有大批示威者上街反對防疫禁令的州份，且皆由民主黨籍州長掌政。

下圖所見，東南部「聖經帶」的州份，在六月以後防疫禁令傾向寬鬆。

「利用宗教自由作為動員號召」

多倫多大學宗教研究系教授Pamela Klassen在《The Conversation》分析指出，美國一向有着「利用宗教自由作為動員號召」（using religious freedom as a rallying cry）的歷史。

譬如前任總統奧巴馬（Barack Obama）積極推動的《平價醫療法案》（Affordable Care Act，俗稱奧巴馬醫保），美國有很多天主教及福音派團體便以宗教自由及擁護生命權（Pro-Life）作為理據，抗議醫保計劃覆蓋向女僱員提供的避孕服務，嘗試阻礙法案獲得通過。

在9月26日參加華盛頓「祈禱遊行」的反墮胎（pro-life）人士，以寫上「生命」（life）一詞的貼紙封着自己的嘴巴。（Getty）

白宮這半年以來的抗疫態度，以及對防疫封鎖禁令的抗拒批評，所反映出的政治取向光譜，正好與那些公開否定防疫禁令的高級神職人員、以及保守教徒心中所思所想同出一轍。

當特朗普高喊「解放什麼什麼州」，很多人聽起上來相當礙耳，但聽在相信這一套的保守教徒選民群組耳裏，非但無傷大雅，而且還會連連點首稱是。儘管虔誠的信徒未必一定否認新冠病毒的危險性，也絕非代表所有信徒的看法，但這派人相對上更加重視宗教信仰的必要性，甚尤過於抗疫措施的實質成效。

故此，他們可能更認可特朗普主張「從寬抗疫」。不難想像，到了11月大選，這批虔誠信徒將是特朗普的最堅實「鐵粉」──儘管處理這場世紀疫症，充份暴露了特朗普政府管理與協調能力的滿目瘡痍。