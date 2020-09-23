【好人好事】患癌父盼再看兒子球賽　獲善心人接載往球場完成心願

美國媒體《Fox News》報道，當地一名罹患罕見的軟腦膜癌患者沙利文（Scott Sullivan），日前在護理師漢弗萊（Jerree Humphrey）協助下，搭機出席兒子的橄欖球比賽，完成自己的心願。

病父獲好人善心協助，到球場欣賞兒子參與球賽：

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漢弗萊說，50歲的沙利文只剩幾個月壽命，頭號心願清單是到場觀賞17歲高中兒子橄欖球揭幕賽。但她最初不是很確定，因為學校與醫院來回車程就要七、八小時。沙利文當時開玩笑對她說：「妳後院有直升機嗎？」

但是，因為這句玩笑話，漢弗萊透過自己在機場工作的朋友，輾轉聯繫到一名自願幫忙的牙醫布魯梅特（Denny Brummett）。布魯梅特笑說，非常樂意駕駛自己的私人小飛機載沙利文去看球賽，而且「經歷了漫長的居家隔離，終於能外出放風看場比賽了。」

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當沙利文得知好消息時，亢奮到再三向漢弗萊確認：「妳是當真的嗎？」漢弗萊表示，自己非常感恩且開心能幫上忙：「那天沙利文兒子賽後立刻飛奔向爸爸，那真是世界上最美好的事情，看到那幕只會忍不住落淚。」

布魯梅特提到，自己的母親一年前離世，理解喪失至親的感覺。而他也有三個喜愛運動的孩子，無法想像沙利文心情多麼沉重：「想起他是最後一次看兒子上場比賽了...讓我更珍惜跟孩子相處的時光。」

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