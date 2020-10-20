美國大選2020│密蘇里：搖擺州日益右傾　墮胎權成今年主軸

在近百年的時間裏，密蘇里州（Missouri）一直是美國大選的搖擺州。但在進入21世紀後，這個風向標開始由紫轉紅，這10張選舉人票漸漸成為共和黨總統候選人的囊中之物。 來到這屆美國大選，這州更爆發墮胎權利的巨大爭議。美國雜誌《滾石》（Rolling Stone）9月直接刊文，標題大字就是「此次11月的投票，你的墮胎權取決於它」。

由紫轉紅 「風向標」地位不再

密蘇里州曾經是有着百年歷史的大選風向標，從1904年至2004年間，當中除了1956年外，該州最多選民投票選擇的總統候選人，最後都成功當選，意味僅「錯」了一次，在當地此現象有「Missouri bellwether」（密蘇里風向標）之稱。

但自2008年美國大選後，「密蘇里風向標」的效力漸失去，原因是密蘇里州愈來愈「紅」，選民明顯傾向共和黨。在2008年、2012年，民主黨的奧巴馬（Barack Obama）都成功當選，但該州更多選民心儀共和黨總統候選人，且幅度有加大之勢，2012年，共和黨候選人羅姆尼（Mitt Romney）未能登上總統大位，但在此州勝出奧巴馬10個百分點。密蘇里結果便「讓出」風向標地位，漸漸由俄亥俄州（Ohio）取代。

窮州份+人口外流 選民偏向共和黨

密蘇里的紅州身份在2016年更加明顯，共和黨特朗普（Donald Trump）雖然沒有在普選票勝過對手希拉里（Hillary Clinton），但在密蘇里州壓倒式大勝，贏過希拉里近19個百分點，美國媒體分析認為，密蘇里州較窮、居民教育程度較低，加上人口外流，留下來的居民以藍領白人為主，於是有愈見傾向共和黨趨勢，也因此令密蘇里紫轉紅。

2020美國大選：3月7日，特朗普支持者與拜登支持者在密蘇里州堪薩斯市一場競選活動外對話。（Getty）

墮胎權爭議 共和黨優勢縮小

但是來到這一屆又有點不同，雖然共和黨特朗普在民調領先，但優勢明顯未如上次般大，尤其是近來當地出現極大的墮胎權爭議，令選情也增添變數。

密蘇里屬於「聖經帶」（Bible Belt）州份，當地由共和黨掌控的州參議院2019年5月通過爭議法案，禁止懷孕8周以上婦女墮胎，就算因強姦或亂倫懷孕也不能墮胎，唯一例外是孕婦面臨生命危險的時候，輿論將之稱為「胎兒心跳法案」（fetal heartbeat bill）——即是可以檢測到心跳時，堕胎就屬於非法。法案主要限制醫生，若為懷孕8周以上的婦女執行墮胎手術將面臨5年到15年刑期。密蘇里州共和黨籍州長帕森斯（Mike Parson）同日正式簽署法案。

2020美國大選：圖為美國總統特朗普2018年12月在密蘇里州堪薩斯城出席活動時發表演說。（Getty）

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逾半人反對嚴厲禁墮胎法案

該州的禁令也讓當地的合法墮胎診所愈來愈少，唯一診所雖然在2019年6月獲得續牌可以繼續經營，但也一度面臨遭留難的情況。事件在當地引發爭議，事實上密蘇里州選民的傾向偏保守，在墮胎議題上更多人支持禁止，但在若是因強姦或亂倫懷孕能否墮胎的問題上，更多人認為應該給予墮胎權，故此面對如此嚴厲的禁墮胎法案，根據當地民調，支持者只有32%，反對者則為過半數的54%。

有民調分析稱，自特朗普2016年當選後，該州對特朗普的支持也如全國般開始下降，雖然根據9月初的民調結果，特朗普目前在密蘇里州繼續領先拜登，優勢為領先5個百分點，但此幅度較2016年的19個百分點大為縮減，外界預料特朗普在該州仍可取勝，但相信未能如2016年般輕鬆。