英國小村網絡「離奇」定時受干擾？電訊公司發現「元兇」竟是它

英國一個小村落過去一年半持續遭逢神秘網路問題，每天早上7點起上網就會變得很不順，原因直到最近才真相大白。工程師實地走訪發現，竟然是一台老舊二手電視發出干擾訊號，讓全村居民都無法上網。

BBC報道，威爾斯東部波伊斯郡（Powys）亞伯羅森（Aberhosan）的網絡從早上7點就會開始出問題，包括連結品質不佳、網速變得很慢。

維護電訊線路的Openreach屢屢接到申報，還為此換過一次纜線，狀況卻沒有改善，當地工程師決定請總公司人員帶頻譜分析儀來找原因，發現電子雜訊會在早上7點出現，「就像時鐘一樣準時」。

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工程師瓊斯（Michael Jones）表示，他們用儀器在村內找到一個大型的電子干擾叢訊，「結果是一位居民每天早上7點打開舊電視，因此打斷全村的寬頻」。

擁有電視的村民聽工程師解釋，這台舊電視會發出單一高突波雜訊（Single high-level impulse noise, SHINE），對其他裝置造成電子干擾，這位不願公開身分的村民知道自己是「罪魁禍首」後大呼丟臉，當場保證以後不會再用，村內網路就再也沒有出問題。

Openreach威爾斯的總工程師拉瑟福德（Suzanne Rutherford）補充道，不管是戶外電燈或微波爐，有電子元件的物品都可能影響到寬頻連結，建議民眾確保家中電器都經過國家認證，若有問題就立刻通報以便深入調查。

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