意大利「開心版」羅密歐與茱麗葉　防疫隔離造就甜蜜「芳鄰之戀」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）日前報道，意大利40歲律師阿涅利（Paola Agnelli）跟38歲資訊科技工作者達帕斯（Michele D'Alpaos），於3月當地執行十周封城措施期間，在各自陽台上「過電」，5月首度近距離見面，今傳出喜訊。

一對意大利情侶防疫隔離期間在露台結緣：

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《每日郵報》指出，這對做鄰居長達數十年的佳偶，除了去年一次短暫相會，生活幾乎沒有交集。3月，住在公寓6樓的阿涅利，參加社區陽台音樂會時，看到住在7樓的達帕斯，兩人「二見鍾情」並交換聯絡方式。達帕斯稍後立刻追蹤阿涅利IG帳號，兩人線上長談直到凌晨3點。爾後因為封城令，兩人始終只能透過深夜電話、陽台對望傳情。

期間，達帕斯還在公寓頂樓掛上「保拉」（阿涅利的名字Paola）示愛，引起地方媒體及網友關注，封他們為「現代版羅密歐與茱麗葉」：兩人所居城市跟故事發源地相同、也是在陽台結緣。達帕斯接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，他們的關係很神奇，想「吻阿涅利一小時」。

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直到5月，兩人終於在公園近距離接觸。阿涅利認為，他們的感情很真實且會努力經營：「我們倆真的很有緣。很開心在悲劇事件中墜入愛河。」

兩人今證實即將成婚。達帕斯提到：「我們考慮在屋頂露台舉行婚禮，畢竟我們是在陽台上相戀。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】