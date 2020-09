自封「耶穌轉世」30年招4000信徒　俄羅斯邪教領袖突遭政府逮捕

俄羅斯警察部門於9月22日大舉出擊,直搗西伯利亞一處偏遠小村莊,逮捕自封「耶穌轉世」的邪教領袖和2名副手,指控他們組織非法宗教,還向追隨者勒索財物、情緒虐待和導致至少2人重傷。

自封為「耶穌轉世」的維薩里翁:

據目擊者表示,「50輛警車、50輛巴士、一輛載着醫護人員的救護車」,於清晨開進克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(Krasnoyarsk region)南部一處村莊,武裝特工隨後攻入「最後遺訓教會」(Church of the Last Testament)據點「光城」(Sun City),將追隨者視為耶穌轉世的維薩里翁基督導師(Vissarion Christ the Teacher)押進直升機。

今年59歲的維薩里翁俗名為托羅佩山(Sergei Torop),在東歐巨變的1989年丟掉交警工作,隔年自稱經歷重生「覺醒」,1991年創立教會,填補前蘇聯崩潰後的意識形態空白。他一開始聲稱耶穌從地球軌道俯視人們,聖母瑪利亞正「照管俄羅斯」,隨後就改口自稱是耶穌。

維薩里翁2002年曾告訴英國《衛報》,「我不是上帝,視耶穌為上帝是錯的。但我是聖父的活道,上帝要說每一件事,都會透過我開口。」

最後遺訓教會目前約4千名信徒,散居於克拉斯諾亞爾斯克邊疆區的20個小村莊,其中不乏俄國專業人士與海外朝聖徒,最虔誠的300多人一處山丘丘頂的光明居所(Abode of Dawn)。該團體混和部分東正教禮儀、自然教令和其他規章,信徒穿著簡樸服裝、強制茹素、禁用菸酒與貨幣,村內紀年以維薩里翁出生的1961年為元年,他出生的日子為瞻禮日(feast day)。

儘管官方的俄羅斯正教會譴責已久,官員過去30年來一直放任不管,目前不清楚當局為何突然採取行動,也不知道該教會信徒在領袖被捕後將何去何從。

