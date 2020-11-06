日本「最吸金」柏青哥店工作秘辛　經理也要掃街洗廁所兼做保安

如果你去過日本或者熟悉日本ACG，那肯定不會對「柏青哥」（Pachinko）感到陌生。「柏青哥」是彈珠機，「柏青嫂」則是我們比較熟悉的街頭老虎機。玩柏青哥是日本獨有的一種文化，據最新的調查，日本患有賭博依存症的成人高達3.6%，約有320萬人。平均每人每月花費5萬8千円在賭博上，其中最為花錢的則是柏青哥。

柏青哥在很多日本人心中已經不單單是一種娛樂項目，而是生活方式。常常會有近千人在柏青哥店門口排隊等待開門，只為了搶到自己幸運的機子，這也是一道日本的獨特風景。日本柏青哥隨處可見，而且每一家都裝修得很好，佔地面積也很廣。

那麼以服務著稱的日本，在一家店面大，客流量巨高的柏青哥工作是一種怎麼樣的體驗？YouTube上有位博主，跟拍「柏青哥」服務員小哥工作的一天，竟引近400萬網友圍觀。

以超嚴謹工作態度見稱的日本人 想不到連柏青哥店經理也要做這些（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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看完kento一天的工作後，報姐表示很震驚。仔細一算，他居然一個人做了服務員、清潔工、保安、會計、管理者的工作，可以說是十項全能了。剛開始看影片的時候我們可能只會驚嘆於「日本的服務業真的是做到極致了」，隨時隨地保持微笑，和客人鞠躬打招呼，不斷走動主動幫客人解決問題，甚至是在我們看來有點「過」的下跪式服務。

看完後我們會發現，在日本職場，想要晉升，就必須有意識地提升自己各方面的工作能力。同樣的上班時長，kento在出色完成自己服務者工作時，還要完成管理者工作。kento在這家店也算是一個小小的管理者，他不怕苦不怕髒，會去清掃地面垃圾，檢查廁所衛生。管理手下員工時要關注新人動態，做員工工作考核。非常合理安排了自己的工作時間，充實完成工作，像kento這樣的人在哪個行業都會閃閃發光吧！

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