澳洲大批領航鯨擱淺難全部拯救　工作人員無奈對部分進行安樂死

澳洲塔斯曼尼亞島周邊海域有大批鯨魚擱淺，至少380頭已死亡，工作人員在嘗試將牠們的遺體運走。對於倖存的鯨魚，由於牠們體型龐大、拯救不易，救援人員別無他法，9月25日開始對部分倖存鯨魚進行安樂死。

大批領航鯨22日被發現擱淺在塔斯曼尼亞偏遠西部海岸外的沙洲以來，共有88條已獲救；但隨着救援的時機慢慢過去，預料鯨魚死亡數量將會攀升。

塔斯曼尼亞公園和野生動物服務中心（Tasmania Parks and Wildlife Service）經理德卡（Nic Deka）說：「我們研判還有一些鯨魚尚能移動，救援行動很可能持會續到明天，並極力搶救那些最有希望存活以及成功救援機率最高的鯨魚。」他同時讚揚救援人員執行搶救任務的辛勞。

領航鯨的體長可達6米，重達一噸，屬於高度群居動物。

塔斯曼尼亞小鎮斯特拉恩（Strahan）附近的偏僻的西岸21日及23日有差不多500條鯨魚被發現。

澳洲塔斯曼尼亞鯨魚擱淺︰圖為9月24日，斯特拉恩麥夸里海港上有一條領航鯨屍體。（Getty）

有些鯨魚拒絕被救援，或在獲救後又嘗試游回仍擱淺的鯨群所在，造成二度擱淺。這使得鯨魚遭受莫大痛苦，救援當局表示，他們因此被迫對至少4頭鯨魚執行安樂死。

救援人員目前正利用配備特殊吊索的船隻，努力將20至25頭半擱淺鯨魚引導回海中。

如何處理鯨魚屍體也是問題。德卡指出，倘若把屍體留在擱淺水域，它們會「腫脹並載浮載沉」，對船隻航行構成危險、污染海灣，還可能引來鯊魚和其他掠食者。政府保育機構的野生生物學家卡萊恩（Kris Carlyon）考慮中的方案也包括，以駁船將它們拖出大海，防止其漂回岸邊以及危及航海安全。

↓澳洲塔斯曼尼亞大批領航鯨擱淺。因救援資源有限，只有少量動物獲救，其他只能接受安樂死，場面令人痛心。（請點擊放大觀看）

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儘管科學家數十年來致力研究鯨魚擱淺問題，但大批領航鯨集體擱淺的原因依然成謎。部分研究人員指出，領航鯨或許是受到岸邊食物吸引而偏離航道，或者是跟隨一兩頭「帶錯路」的鯨魚，導致集體擱淺。