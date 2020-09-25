英國擬明年初展開「人體挑戰試驗」　志願者報名主動染疫測試疫苗

英國媒體報道，英國政府擬2021年1月開始在倫敦展開新冠肺炎（COVID-19）的「人體挑戰試驗」（HCT），即讓健康的志願者主動感染病毒，以協助測試候選疫苗功效，計劃擬在下周公布。據媒體報道，英國或將成為首個展開有關新冠肺炎「人體挑戰試驗」的國家，目前已有約2000名志願者透過一個倡議有關試驗的組織報名。

英國廣播公司（BBC）9月24日報道，英國政府正在討論該些通過「人體挑戰試驗」研究開發疫苗的議題，目前尚未簽署任何合約。「人體挑戰試驗」讓健康人士接觸病原，加速疫苗開發，但這種實驗有相當風險，在科學界有爭議。

BBC報道，一名計劃參與這個項目的志願者認為，此次試驗有可能拯救成千上萬的生命，並真正讓世界更快地擺脱疫情。

牛津大學教授霍比（Peter Horby）表示，此項試驗可能會對志願者展開密切觀察，監測他們的免疫系統，看他們如何對病毒作出反應，沒有潛在疾病的年輕人接受此次試驗的風險極低，如果有人出現不適，有一些藥物也可及時給予治療。

英國天空新聞台（Sky News）報道，目前有約2,000名年輕健康的志願者報名此項目，測試預計在倫敦東部懷特查珀爾（Whitechapel）一個安全的設施內展開。

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