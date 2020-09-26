《上流寄生族》東京真實版　上方為休憩公園　地底卻住滿露宿者

坐落於東京澀谷區的宮下公園，近年來實行再開發計劃，從地面搬往空中，結合了公園、飯店與百貨等設施，吸引各大潮牌精品和美食餐廳進駐，讓人有吃有買有的玩，搖身一變成時下最夯的網美打卡景點！然而不為人知的是，就在這光鮮亮麗的背後，同一塊土地下方的人行道涵洞，卻是許多遊民安身立命的家園。

東京宮下公園「上」與「下」的兩個世界：

一位日本網友あっきー在Twitter分享了兩張照片，其中一張可以看見上方美輪美奐的公園，綠意盎然，有許多民眾正在休憩玩樂；而另一張則是公園下的地下涵洞，有不少遊民選擇用紙箱在這裡打造自己的家，只求一個能夠遮風擋雨的地方。這震撼的畫面也讓推主不禁感嘆：「誰能夠想像的到，底下是這種模樣，簡直可以當作社會課的活教材了。」

這社會階層上下兩極的對比，讓許多人的內心都受到了衝擊，短短幾天就吸引超過6萬8千人按讚、1萬4千則轉推。其中有另一位網友九十九屋さんた（さかなや）也在留言分享了自己所捕捉到的景象，透過巧妙的取景將上下「兩個世界」同時呈現在畫面中，更是讓人能夠體會到如今的社會現實面，似乎並不若表面上的美好。

對此不少網友們感觸良多，紛紛在留言回覆：「人世間的縮影」「科幻作品裡面常見的上下兩個世界的設定」「可以說人們的幸福都是建立在他人的不幸上」；然而也有人見怪不怪，表示其實不管哪個大城市，一般都是這個樣子，在其他地方也都有看過相似的情景。

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