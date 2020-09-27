日本主播私人對話錄音流出　狠批同事被指表面道歉卻沒認真反省

日本影視圈爆發醜聞。近日在Twitter上，流出數則兩位女主播的對話錄音，內容不僅人身攻擊電視台內的工作人員，而且還揚言要跳槽到其他公司。

森香澄與池谷實悠為流出錄音的兩位事主：

+ 11 + 11 + 11

根據日本媒體《Business Journal》報道，有個在今年9月2日開設的Twitter帳戶，至9月7日為止上傳10則錄音檔，內容為兩位女性的談話紀錄。經由辨認後，確定她們是效力於東京電視台的女主播森香澄與池谷實悠。

兩人說道「○○根本看不起女主播的工作」、「○○毛超多超恐怖，中間開始我都覺得他是猴子了」、「我打算結婚找個事務所加入，過着只有週末要工作的生活，所以才想說來東京電視台累積點成績」、「沒人想待久啦」等等對話，顯然對目前的工作環境有着相當的不滿。

消息傳出之後，當事者的兩位女主播坦承是的確她們的對話，並且對公司人員道歉。不過日本媒體《エキサイトニュース》後續追查，訪問到媒體從業人員，對方卻表示兩人實際上並沒有真正的悔意。

【相關圖輯】雷神亂入澳洲天氣報告嚇呆記者：你們躲不過我的 主播個樣仲好笑

+ 7 + 7 + 7

訪問指出，兩位女主播雖然道歉，但同時自認也是受害者，因此沒有徹底反省的樣子。上司則要求被批評的工作人員，今後要盡量避免與兩人接觸。如此選擇輕放女主播脫序行為的處分，令公司內許多工作人員不滿。

報道分析，東京電視台內的「明星女主播」人數不多，確實如兩人所言，許多人寄望透過綜藝節目一舉成名，脫離電視台主播的位置，甚至有人說台內女主播大半是「別人不要撿剩的」。因此兩人相當受到局內幹部的青睞，如果都辭掉對公司會造成一定打擊，因此最好趕快平息糾紛。

此外，這次案件很可能是對大家心有不滿的其他女主播所為，傳言指出接下來目標會指向其他人氣女主播。東京電視台這場茶壺風暴，或許還會繼續延燒。

【相關圖輯】打破不能戴眼鏡傳統 No Bra直播真空上陣 勇抗厭女文化的韓國女主播（點圖放大瀏覽）：

+ 21 + 21 + 21

【相關圖輯】台灣美女記者問疫情被陳時中讚好 網民暴動狂睇相：問咩唔重要！

+ 4 + 4 + 4

延伸閱讀

他將咖啡壺插電引爆炸「房子成碎片」14歲女兒遭炸死

女大生被12樓墜落椅子砸凹頭部 腦損傷被迫放棄學業

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】