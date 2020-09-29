科學家合成首張黑洞「動態照片」　引證相對論光環圍繞黑洞轉圈

科學家首次公布黑洞的「動態照片」。科學家在經過多年觀察黑洞在宇宙的形態後，透過拍攝多張照片，發現光確實會在黑洞旁繞圈，同時引證愛因斯坦（Albert Einstein）廣義相對論下，黑洞所呈現的影像。

在2019年4月，科學家透過「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope，EHT），成功觀察並拍攝距離地球5,500光年的「室女座A」（Virgo A）星系中心，簡稱M87（Messier 87）星系的一個巨型黑洞，並拍攝了照片。

照片首次揭露黑洞的神秘面紗，在當時引起了科學家熱議。團隊之後把過去8年，利用早期EHT望遠鏡觀察的影像，合成連環圖，顯示黑洞多年的不同變化。其中發現圍繞着黑洞外圍的光芒，會隨時間圍繞黑洞轉圈、晃動。

雖然早期EHT望遠鏡精準度不高，但科學家還是可以基於過去的數據，建構模型造成圖像，以展示8年以來黑洞的模樣。

光環是由粉塵和氣體組成，這些粉塵在周圍盤旋，進入吸積盤中掉落黑洞。亮度的變化符合愛因斯坦廣義相對論中預測的效應，即多普勒效應（Doppler effect）。

研究團隊表示，再過幾年觀察，就能把黑洞的形態弄成像小電影一樣。

研究團隊未來的目標，是希望利用較短的波長輻射對黑洞進行觀測。雖然波長短的輻射較難穿過地球的大氣層，但能提高EHT圖像的分辨率，帶來更清晰的影像。