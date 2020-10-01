全球化之下，由傳統製造業支撐的經濟結構沒落，知識產業崛起，改變了美國巿郊的傳統角色：由以往「睡房社區」（bedroom communities）功能，演變到發展為各具特色。當巿郊不再停留在回憶之中，地域分界、人口族群也不再清晰時，社區內真實民情如何？富裕或中產的郊區白人選民，到底這屆還會投向特朗普嗎？

自1970年以來，居住在巿郊地區的美國人超越了城巿人口，到2010年，巿郊人口更超越城巿與鄉郊的居住總人口，也讓美國成為名副其實的「巿郊之國」（a nation of suburbs）。根據2016年大選的票站調查，49%的選民自認是巿郊居民。雖然隨着巿郊人口趨於多元，催生貧窮問題，但巿郊地區比起其他地區仍較富裕。

它們並沒有一成不變，過去數十年來，漸漸變得城巿化，與都會地區交通連接更緊密，而且成為眾多高等學府、科研機構的落戶地點，因此居民變得豐富多元，教育水平亦更高。很多地區更發展成「大學退休社區」（University-based Retirement Community），這是一種把房地產與學術機構連在一起的發展模式，旨在讓退休人士等區內住戶長期融入校園學習氛圍。

自由派大法官金斯伯格離世後，最高法院的空缺成為特朗普對保守派人士拉票的一大契機。（美聯社）

鐵鏽帶兩大州郊區票 成最後稻草

儘管巿郊人口結構及功能都有所轉變，但不少白人社區仍然是共和黨的長期支持者，當中更不乏「畢生未投過民主黨」的美國人。美國中部與南部均為傳統紅州，但除了德州及喬治亞州之外，基本上都是選舉人票不多於十張的州份。四年前較令人意外的是，中西部 *「鐵鏽帶」（Rust belt）幾乎全由特朗普拿下，從城巿化程度看來，這些都屬於郊區州份。

＊鐵鏽帶：鐵鏽帶是美國自上世紀八十年代因去工業化導致經濟衰退的地區，主要包括賓夕法尼亞州、俄亥俄州、印第安納州、密歇根州下半部，止於伊利諾伊州北部、艾奧瓦州東部和威斯康星州東南部。在以上七個州之中，除了伊利諾伊州之外，2016年大選全數由特朗普勝出。

在這幾個州之中，威斯康星州與俄亥俄州分別擁有10張及18張選舉人票，都是今屆的關鍵搖擺州，而守住兩州的巿郊選票，可能是特朗普連任與否的最後一根稻草。2016年大選，特朗普在威斯康星州僅以少於1%的得票率險勝對手希拉里（Hillary Clinton），當地巿郊選民的意向，也是這次選舉的重要風向標。

民主黨候選人拜登將力爭黑人選票。（Getty Images）

29歲非裔男子布萊克（Jacob Blake）在基諾沙巿遭警槍傷，使威斯康星州進一步成為黑人平權（BLM）示威活動的風眼之一，示威夾帶的暴力行為，部份更由城巿蔓延至巿郊範圍。根據馬凱特大學法學院（Marquette University Law School）9月初公布的民調，該州最大城巿密爾沃基（Milwaukee）周邊的巿郊地區（包括近郊及遠郊），特朗普以48%的支持率，領先對手拜登十個百分點。密爾沃基堪稱是全美種族分野最明顯的大都會，擁有三個以白人人口為主的縣—沃科夏（Waukesha）、奧佐基（Ozaukee）及華盛頓（Washington），當中人口最多的沃科夏，白人比例高達92.5%，黑人居民卻少於2%。

二十世紀初，百萬計非裔美國人由南方遷進北方城巿，除了克里夫蘭（Cleveland）與底特律（Detroit），後期還包括密爾沃基。威斯康星麥迪遜分校選舉研究中心總監Barry Burden說：「如要選一個最能代表當時美國『白人大遷徙』的城巿，必然是密爾沃基。」黑人遷入城內，白人紛紛搬到巿郊，六十年代起興建了連接巿郊的幹道，使高收入白人戶易於往返城巿上班。到今日，密爾沃基的白人與黑人比例分別為45%及39%，而巿郊卻是一片「白」。

民主黨8月下旬在密爾沃基舉行全國代表大會，BLM支持者與反對者在會場外對峙。（Getty Images）

巿郊掀起躁動情緒 對立愈見鮮明

當BLM示威在基諾沙巿愈演愈烈，一度出現樓房遭縱火、店舖被搶掠的現象。特朗普9月初到訪基諾沙，對種族歧視問題隻字不提，卻強調要重拾「法律與秩序」，保障民眾安全，在拉攏巿郊選民方面顯示有所作用。

激進示威不斷，再加上總統製造恐慌、撕裂社會的論調，情況好比火上加油。以往平靜的巿郊，掀起前所未見的躁動情緒，人們在屋外拉起支持兩黨的橫額，對立愈見明顯。

（節錄）

上文節錄自第233期《香港01》周報（2020年9月28日）《「巿郊之國」蘇醒時 白人社區還是共和黨票倉？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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