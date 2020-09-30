鄰居寄來手寫投訴信達15公尺長　如此激動原來只為孩子一件小事

鄰里之間感情好能互相幫忙，但小心踩到對方禁忌而失和。美國一位家長在論壇《Reddit》上發出一段影片，影片中看到有封鄰居寄來的手寫信，仔細一看信的全長有15公尺，拍攝者一路從腳底下，拍到最裏面房間的牆壁，才能將整封信攤平，更讓人震驚的是，鄰居在信中狂罵這位家長，原因竟只是要求家長兒子「還玩具」給她的女兒。

事主鄰居送來「一卷」投訴信，要求事主兒子歸還自己女兒的玩具！

根據《鏡報》報道，家長向記者解釋，他們的兒子常跟鄰居的7歲女兒一起玩，小孩們有時會交換玩對方的玩具，但鄰居認為是男童拿走她家女兒的玩具，因此，鄰居氣得購買卷軸，並寫下生氣字眼，放入這位家長的信箱裏。

家長指出「我們透過屋外的監視器畫面，看到鄰居帶着女童到我家門口，鄰居逼迫女童把信放到信箱裏，女童看起來顯然不願意這麼做」。家長表示，她非常歡迎女童來家中找她的玩具，也很樂意將玩具還給女童，面對鄰居的做法她感到十分無奈。

看了影片的網友也回應「如果鄰居繼續瘋狂，可能要小心你的兒子與女童玩耍」、「可以感受到女童的不情願」、「完全看不懂在寫甚麼」、「我以為一開始是桌上的收據，然後才意識到，那是更加瘋狂的事情」、「寫這張紙要花多久的時間」、「都2020年了，他們在哪裏購買了巨型捲軸？」。

【相關圖輯】特朗普投訴水力太弱致「髮型不夠完美」 當局擬修改淋浴用水標準

+ 3 + 3 + 3

【相關圖輯】新冠肺炎｜封城太無聊 意大利人與鄰居打高難度「高空網球賽」

+ 3 + 3 + 3

延伸閱讀

懸疑現蹤！她跟家人失聯整整2年 在海上漂流被救起

影／680萬人瘋看電鋸男爬高修剪樹葉 網驚呼「會出人命！」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】