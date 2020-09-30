總統大選辯論經費高昂　背後誰在掏腰包？

當地時間9月26日，美國總統大選首場電視辯論在俄亥俄州克利夫蘭（Cleveland, Ohio）的西部保留地大學（Case Western Reserve University）舉辦。整場辯論雖然僅耗時一個半小時，不過，這場在舉國甚至舉世關注之下的辯論，其背後從出資到籌備，有關機構所付出的代價不容小覷。

根據主辦方總統選舉委員會（Commission on Presdiential Debates） 的資料，每屆總統辯論除了多家企業、基金會為委員會出資外，為辯論提供場地的各所高校還需要向委員會繳付一筆費用，並再另外承擔在校內舉辦活動所產生的額外開支，如安保、人流控制、設備以及大批記者、競選活動工作人員以及公眾提供等等。

而據《商業內幕》（Business Insider）的報道，高校為舉辦辯論而承擔的總支出高達四百至五百萬美金，當中兩百萬是向總統選舉委員會所支付的費用。美國公共廣播電視公司（PBS）報道稱，每次大選會有將近60所高校爭奪舉辦總統辯論的權利。高校為活動主辦方提供場地，不但不收費，反而還要支付高昂的費用，其原因何在呢？

「高性價比」廣告

從歷年舉辦總統大選辯論的高校名單來看，這些學校的知名度均相對較低，而舉辦總統辯論則是提高學校知名度絕無僅有的機會。

紐約州馬瑞斯特學院（Marist College）的招生主任Kent Rinehart稱：「任何時候一所高校能得到全國性的關注，無論是因為舉辦總統辯論或是體育活動——比如一場美國大學聯賽（NCAA）籃球淘汰賽——都能幫助學校提高知名度。」

此次舉辦首場辯論的的西部保留地大學衛生健康學院外景。（美聯社）

據PBS的報道，一場總統辯論能夠吸引全國3700萬的觀眾，過去舉辦辯論的高校預估辯論為學校帶來的關注度等同於價值4500萬至5000萬的廣告費。

曾在2000年總統大選舉辦過辯論的肯塔基州（Kentucky）中央學院（Centre College）由於活動帶來的宣傳效果，在2012年再次斥巨資舉辦總統辯論。學校的發言人Mchael Strysick表示：「辯論（產生的宣傳效果）持續存在着。一年後、兩年後，只要候選人在新聞裏出現，他們就會使用辯論中的照片，而這些照片又生成媒體效益。」

對2012年奧巴馬與羅姆尼第二場辯論的舉辦方霍夫斯特拉大學（Hofstra University）而言，該場辯論給校方帶來了更直接的影響——該校當年收到的報讀申請一下子增加了將近5000。

大選前日，克利夫蘭市警察在舉辦辯論的校園附近巡查。（美聯社）

一生只有一次的學生體驗

不過，霍夫斯特拉大學校長Stuart Rabinowitz稱，廣告宣傳並非他們舉辦辯論的首要考慮，他說：「（在校內）舉辦總統辯論對學生而言是非常激動人心且有教育意義的事情，畢竟這不僅僅是一場辯論。」

維珍尼亞州（Virginia）郎伍德大學（Longwood University）校長Taylor Reveley亦表示，雖然舉辦辯論需要動員大量的人力，但其結果是值得的。他形容說：「美國總統大選季就像一屆超級碗賽事，但又遠不止如此。對我們的學生而言，這的確是一生只有一次的見證歷史的機會。」

除了為每場辯論提供場所的高校以外，今年作為贊助商的還有知名啤酒商百威英博（Anheuser-Busch Companies） 、國際律師事務所Crowell & Moring、 Judy and Peter Blum Kovler基金會、美國知名設計公司Pentagram、 美國聯合航空（United Airlines）以及遊說公司State and Federal Communications, Inc. 。

據美媒報道，這些企業實際出資金額不明，但有可能以提供服務的方式進行支援。如啤酒商百威英博負責場地所有參與者、工作人員的食物、飲品；美國聯合航空為工作人員、媒體以及公眾提供往返辯論場地的低價機票等。