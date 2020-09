總統大選辯論經費高昂　背後誰在掏腰包？

當地時間9月26日,美國總統大選首場電視辯論在俄亥俄州克利夫蘭(Cleveland, Ohio)的西部保留地大學(Case Western Reserve University)舉辦。整場辯論雖然僅耗時一個半小時,不過,這場在舉國甚至舉世關注之下的辯論,其背後從出資到籌備,有關機構所付出的代價不容小覷。

根據主辦方總統選舉委員會(Commission on Presdiential Debates) 的資料,每屆總統辯論除了多家企業、基金會為委員會出資外,為辯論提供場地的各所高校還需要向委員會繳付一筆費用,並再另外承擔在校內舉辦活動所產生的額外開支,如安保、人流控制、設備以及大批記者、競選活動工作人員以及公眾提供等等。

而據《商業內幕》(Business Insider)的報道,高校為舉辦辯論而承擔的總支出高達四百至五百萬美金,當中兩百萬是向總統選舉委員會所支付的費用。美國公共廣播電視公司(PBS)報道稱,每次大選會有將近60所高校爭奪舉辦總統辯論的權利。高校為活動主辦方提供場地,不但不收費,反而還要支付高昂的費用,其原因何在呢?

「高性價比」廣告

從歷年舉辦總統大選辯論的高校名單來看,這些學校的知名度均相對較低,而舉辦總統辯論則是提高學校知名度絕無僅有的機會。

紐約州馬瑞斯特學院(Marist College)的招生主任Kent Rinehart稱:「任何時候一所高校能得到全國性的關注,無論是因為舉辦總統辯論或是體育活動——比如一場美國大學聯賽(NCAA)籃球淘汰賽——都能幫助學校提高知名度。」

此次舉辦首場辯論的的西部保留地大學衛生健康學院外景。(美聯社)

據PBS的報道,一場總統辯論能夠吸引全國3700萬的觀眾,過去舉辦辯論的高校預估辯論為學校帶來的關注度等同於價值4500萬至5000萬的廣告費。

曾在2000年總統大選舉辦過辯論的肯塔基州(Kentucky)中央學院(Centre College)由於活動帶來的宣傳效果,在2012年再次斥巨資舉辦總統辯論。學校的發言人Mchael Strysick表示:「辯論(產生的宣傳效果)持續存在着。一年後、兩年後,只要候選人在新聞裏出現,他們就會使用辯論中的照片,而這些照片又生成媒體效益。」

對2012年奧巴馬與羅姆尼第二場辯論的舉辦方霍夫斯特拉大學(Hofstra University)而言,該場辯論給校方帶來了更直接的影響——該校當年收到的報讀申請一下子增加了將近5000。

大選前日,克利夫蘭市警察在舉辦辯論的校園附近巡查。(美聯社)

一生只有一次的學生體驗

不過,霍夫斯特拉大學校長Stuart Rabinowitz稱,廣告宣傳並非他們舉辦辯論的首要考慮,他說:「(在校內)舉辦總統辯論對學生而言是非常激動人心且有教育意義的事情,畢竟這不僅僅是一場辯論。」

維珍尼亞州(Virginia)郎伍德大學(Longwood University)校長Taylor Reveley亦表示,雖然舉辦辯論需要動員大量的人力,但其結果是值得的。他形容說:「美國總統大選季就像一屆超級碗賽事,但又遠不止如此。對我們的學生而言,這的確是一生只有一次的見證歷史的機會。」

除了為每場辯論提供場所的高校以外,今年作為贊助商的還有知名啤酒商百威英博(Anheuser-Busch Companies) 、國際律師事務所Crowell & Moring、 Judy and Peter Blum Kovler基金會、美國知名設計公司Pentagram、 美國聯合航空(United Airlines)以及遊說公司State and Federal Communications, Inc. 。

據美媒報道,這些企業實際出資金額不明,但有可能以提供服務的方式進行支援。如啤酒商百威英博負責場地所有參與者、工作人員的食物、飲品;美國聯合航空為工作人員、媒體以及公眾提供往返辯論場地的低價機票等。