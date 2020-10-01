瑪莉嘉兒出書驚爆童年險遭親姊誘吸毒被賣妓寨　因膚色太白的錯？

以飆高「海豚音」享譽全球的美國天后瑪莉嘉兒（Mariah Carey），最為大眾熟知的不只超凡唱功，還有各種令人匪夷所思的耍大牌行為，包括她堅持要用礦泉水泡澡，或坐在花朵、蝴蝶環繞的王座上辦簽名會等等。近日她終於要推出描述生平遭遇的新書，大家才明白，原來她曾經被家人折磨、虐待，成名之後才有種種「報復式」享受特權。

瑪莉嘉兒已50歲，依然Keep得勁好：

瑪莉嘉兒來自「黑白結合」的家庭，但她小時候社會氛圍還不太接受，愛爾蘭裔的白人媽媽因此與娘家幾乎斷絕聯絡，黑人爸爸和她的火爆大哥曾經肢體衝突到需要有人把他們硬生生分開，她形容：「只要大哥在家，牆上都會是一堆被打凹或像彈孔的洞。」她的父母在她年幼時就離異，她跟着媽媽在一起也沒變得更好，因為媽媽的男友們也都很有問題，甚至有一任曾舉起長槍指着母女倆恐嚇道：「我會把妳們切碎、放進冰箱裏！」

躲過這些可怕的長輩，瑪莉嘉兒的兄弟姊妹也沒讓她更好過，他們嫉妒她的膚色最白、頭髮最金，比她大8歲的姊姊艾莉森，不但曾在她12歲時就誘騙她吸毒，給了她一指甲的可卡因，還曾經想把她賣給自己的馬伕朋友，讓她墜入火坑，故意給她一組媽媽不知道的電話號碼好私下通話，她僥倖逃過被玷污，艾莉森甚至一度氣到潑她熱茶，令她遭到3度灼傷。

小小年紀的瑪莉嘉兒就知道要透過唱歌發洩情緒，在不快樂的生活裏得到樂趣，也因此能靠天生金嗓擺脫窮困受欺的命運，成為全球知名的超級巨星，能夠盡情彌補以往的損失，讓旁人一肚子氣卻也無可奈何。

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