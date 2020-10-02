【特朗普確診】白宮「淪陷」：從寬抗疫的代價

特朗普美國時間10月1日晚在Twitter發表帖文，宣布自己和太太梅拉尼婭（Melania Trump）確診感染新冠病毒。較早前，美國媒體報道，特朗普親近幕僚希克斯（Hope Hicks）確診新冠肺炎。她曾與特朗普前往日前的總統辯論會場，當時被人察覺她有一段時間未有配戴口罩。 美國最高權力中心白宮其實不是首次「淪陷」，外界一直擔心白宮內部的防疫措施過於寬鬆，會導致核心政策制定者圈子之間出現病毒爆發。果然，美國總統最終不幸確診。

總統特朗普確診新冠肺炎，可以說美國最高權力中心白宮正式「淪陷」。（AP）

早在今年3月份，白宮已經受到新冠肺炎病毒「入侵」。負責白宮保衛工作的特勤局的一名特勤人員對新冠病毒檢測呈陽性。跟着病毒就從未消褪，陸續出現白宮人員確診感染事件，其中包括私人安保人員、特朗普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）私人助理、副總統辦公室發言人米勒（Katie Miller）。

然而，美國社會當時仍然處於針對封城限聚措施、戴口罩是否有效的激烈爭論階段，特朗普政府抱持「從寬抗疫」的政策方針，多番要求州政府「開放」，警告它們要立刻重啟經濟、重開學校。

而白宮團隊本身，更為遵循這一「從寬抗疫」信條。特朗普與彭斯等親信幕僚，出席各大重要場合普遍都不帶口罩。即使白宮出現確診個案，白宮工作人員下班後更可以自由與外界交流溝通，到處遊走，彷彿整個白宮都對病毒不屑一顧。

而隨着時間推演，不但美國國內的疫情未曾出現回落跡象，白宮內部的病毒實質上也從未消褪：國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）在7月底確診，再到今晨宣布確診的白宮高級顧問希克斯。

特朗普團隊對病毒的傲慢，今天終究產生了回饋。

美國總統特朗普2020年10月1日晚證實他的高級助理希克斯確診新冠肺炎。圖為她9月30日在安德魯斯空軍基地，自海軍一號直升機下來，前往陪同特朗普乘總統專機，飛往俄亥俄州參加第一場總統候選人辯論，可見全團人都沒戴上口罩。（AP）

選舉之技？

觀察目前最新的媒體報道和輿論，除了基於特朗普確診新聞的基本報道之外，已有不少人在分析數日前的辯論會（拜登與特朗普曾同場，當時特朗普極大機會已染病）和之後兩場辯論會「能否順利舉行」，不乏有觀點認為這或許是特朗普為選情謀劃的一部分，也即在10月15日第二次總統辯論前十數日宣佈確診和接受隔離，從而躲過輿情選情的不利發展，並冀於第二次辯論會前復出，達到造勢效果。

目前就着公開資訊，我們不必對上述看法做過多評論。但對於華人讀者來說，這種感覺好像有點似曾相識：2004年陳水扁三一九槍擊事件被部分分析家認為對在翌日舉辦的總統選舉投票產生影響作用──當中有關選舉效果的原理是否有些相似？

9月29日晚，美國舉行第一次2020年總統候選人辯論。（Reuters）

約翰遜的轉變

對上一次震驚全球的國家元首確診新冠肺炎消息，少不免要數到英國首相約翰遜（Boris Johnson）。

追溯回3月底，約翰遜在社交媒體公布自己確診新冠肺炎。較早前，約翰遜的幕僚、衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）也宣布自己同樣確診。

3月份之前，約翰遜政府的抗疫態度同樣採取類似於白宮的「從寬抗疫」做法，約翰遜自己甚至提出「群體免疫」（herd immunity）這一遭到醫療專家群起抨擊的抗疫政策方針，認為基於新冠肺炎的低致命率，大眾無需過於緊張，甚至認為即使染疫也無大礙（後來全球出現患者二次染疫情況，證明「群體免疫」實際上並不可行）。

9月9日，英國首相約翰遜在倫敦唐寧街的記者會上發言。（AP）

然而，約翰遜確診以及康復出院後，深知抗疫從嚴的重要性，不單出席公開場合都戴口罩，而且加強國內限聚封鎖的強力防疫措施。

像近期英國疫情因逐步開放後再度反彈，9月30日更錄得疫情爆發以來最多確診個案的紀錄，約翰遜馬上立刻對外宣布，已準備好進一步收緊防疫限制，務求使病毒抑制。這態度與年初提出「群體免疫」時的傲慢自大，已大不相同。

事實證明，枉顧科學、炒作民粹並試圖從中獲取政治收益的作風勢必將國民乃至自己置於不利，而特朗普今次不幸確診將如何影響11月初的選情，還難以預估。不過我們希望，至少他能如約翰遜般，因此改變對美國不負責任的態度。