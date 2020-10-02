特朗普確診│十月驚奇撼動大選　總統染疫或成政治助攻？

距離2020年美國總統選舉正式投票日只有一個月，華盛頓忽然傳出總統特朗普與太太梅拉尼婭（Melania Trump）確診感染新冠肺炎的震撼消息。觀乎過去大選年，有關總統候選人的重磅消息總是在10月份出現，撼動選情。 特朗普確診，固然不幸。然而，英國首相約翰遜與巴西總統博爾索納羅兩位國家領袖，在自身戰勝病毒後均獲一點政治紅利，民望提升，特朗普染疫在接下來的關鍵一個月，能夠得出怎樣的客觀政治效果？

第一個可能的客觀效果是「選民因為總統染疫而產生對他的同情心態」。雖然我們觀察到，特朗普在Twitter發表帖文宣布自己和太太確診感染新冠肺炎後，網友反應極其熱烈，意見兩極。雖然有部分網友留言，祈求特朗普儘快康復，然而對特朗普染疫幸災樂禍者，似乎佔大多數。

究竟國家元首不幸染疫，民眾對其觀感會變得同情，還是會更加反感呢？

特朗普在Twitter發表帖文，表示自己和太太同樣確診感染新冠肺炎。（AP）

宣布確診後的非常態民望轉向

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在3月底不幸確診新冠肺炎。在此之前，約翰遜低估新冠肺炎的破壞力，當疫情在英國肆虐之時，約翰遜曾經打出「群體免疫」（herd immunity）的抗疫方針，惹來醫學界人士及部分民眾批評。

然而，約翰遜在3月27日宣布確診後，他的民望反而大幅回升。根據民調機構YouGov持續針對首相表現的民意調查顯示，約翰遜的民望在3月底起開始攀升。4月7日，約翰遜因病情惡化，被送入深切治療部；到了4月13日，約翰遜的支持率高達66%，為上任以來最高。4月27日，約翰遜康復後首度公開露面，高民望維持了差不多一個月才回落。

2020年4月13日的民調顯示，英國首相約翰遜的支持率創上任以來新高。他在3月27日宣布自己確診新冠肺炎。（圖表擷取自YouGov網站）

同情心與情緒左右民情

當中是否全因民眾對約翰遜染疫而產生的同情心所致，難以貿然斷定，但時間上是完全吻合的。況且，約翰遜隨後數月的民望也回落至平均水平，反對比率重新反超支持率，輔證約翰遜4月份期間短暫的民望飆升，與民眾的衝動性波動情緒可能有很大關係。

假設美國社會同樣因為特朗普確診，而出現如同約翰遜在4月份的非常態民望轉向，那麼，這對於不足一個月後的總統大選日，肯定就有的影響作用。

約翰遜確診新冠肺炎後，民意支持度出乎意料出現短暫性的反彈，甚至創下上任以來的最高紀錄。惟之後數個月，他的支持度也慢慢開始回落。（AP）

巴西「彌賽亞」痊癒的政治效果

特朗普染疫帶來的另一個客觀政治效果，或者還有固化其「強人」的政治形象。

無論處理內政和外交問題，特朗普一直向外界展示強硬路線。儘管今年新冠肺炎肆虐全球，美國國內染疫人數居高不下，特朗普及其幕僚團隊一直擺着對疫症不屑一顧的傲慢態度，多次淡化新冠肺炎病毒的危險，並藉此呼籲州政府及各級官僚不要「因噎廢食」，萬勿因為要預防「猶如普通感冒的疾病」，而導致經濟停擺，全國停工停課。

若然特朗普染疫後經治療而成功康復，那麼，這件事正好向選民傳遞了兩條訊息：第一，新冠肺炎根本就是「猶如普通感冒的疾病」，連他這位74歲老人親身體驗過了，也沒什麼大礙；第二，特朗普一貫向大眾塑造的「強人領袖」色彩，亦將會因為自己戰勝疫症而變得更加鮮明。

而這種說法，不是沒有先例可參照。

特朗普日前與民主黨總統候選人拜登同場較量。（資料圖片）

巴西保守派總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）是另一位確診感染新冠肺炎的國家元首。跟特朗普一樣，博爾索納羅多次試圖淡化疫情的風險，曾稱之為「小流感」，又拒絕戴口罩，出現在人數眾多的街頭集會裏，更多次反對地方政府因疫情而實施封鎖，堅決要求國家經濟需要保持持續運行。

博爾索納羅最終在7月初向外宣布確診感染新冠肺炎。但不足一個月，博爾索納羅便在社交網站公布自己的最新病毒檢測結果已呈陰性，然後就駕駛電單車外出，期間更與支持者拍照。

8月中旬，巴西已為全球新冠疫情第二嚴重國家，死亡突破十萬，但博爾索納羅的支持率卻達上任以來最高的37%，反對率則比一個月前下跌十個百分點至34%。

巴西總統博爾索納羅以視像形式，在聯合國大會第75屆會議上發言。博爾索納羅在兩個月前宣布確診新冠肺炎。（AP）

有分析認為，博爾索納羅染疫，事實上能夠為他帶來政治好處。

研究巴西政治的政治學者Oliver Stuenkel接受英國媒體訪問時指出，博爾索納羅染疫並痊癒的過程，正好可以當作他淡化新冠肺炎危險性的有力理據，而且還可以將自己塑造成一位「非凡的彌賽亞」（superhuman messiah，博爾索納羅的中間名為Messias，即「彌賽亞」的葡萄牙文）。

巴西聖保羅（Sao Paulo），民眾上街參加支持總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的集會。（Getty Images）

距離美國大選不足一個月，特朗普在十月之初公布確診消息，實在無疑為選舉前的震撼彈。如果他在未來數周成功康復，「強勢回歸」姿態或許為帶來為選舉帶來氣勢。

當然，我們不能準確猜測美國選民的投票取態會否受此因素影響。然而，考慮到這一敏感時間點，以及類似案例的發展事實，可以看得出這顆震撼彈在現實選舉政治框架下所衍生出的客觀效果，實在非同小可。