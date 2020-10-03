美國總統失能條款僅2人用過　切尼趁做「2小時總統」向孫寫信留念

美國總統特朗普（Donald Trump）確診感染新冠肺炎（COVID-19）後住院，身體情況惹來關注，尤其是他能否繼續履行總統職務、副總統彭斯（Mike Pence）會否「代班」。美國自1967年訂立「總統失能條款」以來，僅有2名總統在合共3個場合用過，其中一次在2007年，時任美國副總統切尼（Dick Cheney）短暫擔任約2小時的代理總統，他趁機寫信給孫兒孫女們留念。

1967年通過的第25修正案

在1963年美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺身亡後，副總統詹森（Lyndon B. Johnson）接任總統，不過突如其來的刺殺事件、加上詹森有心臟病，引發美國政壇更加關注一旦總統職位出缺時的一系列問題，至1967年2月10日，美國國會通過美國憲法第25修正案，以解決有可能出現的各種情況。

修正案的第3款列明，總統一旦未能繼續履行相應權力和職責，可以向眾議院議長和參議院臨時議長致函，把權力移交給副總統，意味副總統將作為代理總統，直至總統再致函恢復自己的權力為止。

老布殊（George H.W. Bush）曾在1985年擔任代理總統，美國傳媒報道，他當時在打網球，圖為老布殊2003年出席慈善活動時打網球（Getty）

傳老布殊代理總統期間打網球

自1967年以來，美國僅出現過2人代理總統職務，都是與手術或身體檢查有關，所以都是不足一天的短暫代理總統。其中一位「代理總統」是老布殊（George H.W. Bush），1985年總統列根（Ronald Reagan）在結腸鏡檢查時發現惡性腫瘤病變，列根決定立即接受動手術移除，於是當時的副總統老布殊擔任了約8小時的代理總統，據美國全國公共廣播電台（NPR）指，據報老布殊當時花了不少時間打網球。

2007年12月，時任美國總統小布殊（George W. Bush，右）與副總統切尼（Dick Cheney，左）在白宮內並肩而行，切尼在2007年曾短暫擔任代理總統（Getty）

切尼趁機寫信留念

另一位代理總統是小布殊（George W. Bush）政府年代的切尼，他曾兩度擔任此工作，原因都是小布殊接受腸鏡檢查，所以短暫把權力移交給切尼，第一次在2002年，時間不足2小時，第二次在2007年，時間也僅為2小時5分鐘。

有趣的是，切尼曾分享他2007年當「代理總統」時的經歷，他稱自己當時趁機寫一封信給孫子孫女「作為紀念品」。小布殊在卸任後曾公開笑稱：「切尼寫了唯一一份由代理總統簽名的文件，就是給孫兒們的信。」他稱，切尼在信內提供建議，要求孫兒孫女們永遠爭取去做對的事。

切尼（Dick Cheney）曾兩度擔任代理總統，圖為2007年12月14日他（中）在白宮橢圓形辦公室內（Getty）

從未動用的第25修正案第4條

在美國憲法第25修正案中，還有第4條款是針對總統喪失履行職務能力的情況，該條款指，若總統無法像第3款規定那樣致函時，可以由副總統及內閣成員來作出這一聲明，來讓副總統作為代理總統，承擔總統職務的權力和責任，直至總統致函恢復自己的權力為止。不過這條款一直「塵封」，從未動用。