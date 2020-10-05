【工作假期】東歐及加勒比海多國推出半旅遊簽證　邊工作邊玩樂

英國媒體《衛報》（Guardian）報道，加勒比海島國巴巴多斯（Barbados）、愛沙尼亞（Estonia）等國家在觀光受疫情衝擊下，七月起鎖定全球工作者，推出「數碼遊牧簽證」（digital nomad visa），邀請工作者到異鄉常駐一年，成為邊工作邊玩樂的「半旅遊者」（half-tourist）。

《衛報》指出，巴巴多斯是最早提供「半旅遊者」簽證計畫的國家之一，之後愛沙尼亞、格魯吉亞（Georgia）、克羅地亞（Croatia）等東歐國家紛紛跟進。近期則有英屬加勒比海小島安圭拉（Anguilla）大打「將灰色天空和套頭衫換成熱帶藍調」文案，做為一年簽證的號召。

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隨着新冠肺炎疫情持續升溫，四月起，有一半英國工作人口在家上班。上月22日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）發布最新防疫措施，其中包括盡可能在家工作，促使更多人成為「遊牧工作者」。

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來自倫敦的37歲餐飲諮詢師佛朗西斯（Ed Francis），七月起跟女友到西班牙的馬略卡島（Mallorca）工作，現考慮久居當地。他說最初花了一段時間跳脫朝九晚五的生活，但堅信這是未來的工作型態：「我可能周三早上去逛市場，晚上工作。或在平日去海灘、周末工作。」

《衛報》提到，有些國家規定簽證申請者必須提出高收入證明。好比愛沙尼亞申請者月薪至少要有3,504歐元，巴巴多斯申請者年薪必須至少$50,000美金。《衛報》評論，大多數人對於短期工作簽證的興趣，仍高於鎖定「半旅遊者」的新型長期工作簽證。

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