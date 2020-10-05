【諾貝爾物理學獎】愛因斯坦成績差？高中成績表曝光　文科一樣掂

愛因斯坦（Albert Einstein）有「現代物理學之父」之稱，卻時常有求學時期成績不佳的流言。諾貝爾獎官方3日在Facebook貼出愛因斯坦17歲的成績單，其中數學代數、幾何、物理等都拿到滿分6分，其他文科如德語、文學也有接近滿分的5分，顯示他的成績其實相當優秀。

愛因斯坦當時就讀於瑞士阿勞頓高中（Argovian cantonal High School），依照當時的1至6的評分標準，共有歷史、代數、幾何、畫法幾何、物理5科或的滿分，德語、意語、化學、歷史等科也有5分，最低分則是法語僅有3分，但仍然可見其他科目都處在水準之上，且數理科目表現異常優異。

根據愛因斯坦的妹妹在回憶錄中描述，愛因斯坦12歲就表現出在數學上的過人天賦，自己購買教材自學，獨坐家中解決複雜的算數問題。愛因斯坦的中學在慕尼黑的盧伊特波爾特高級中學就讀，一直是班上前幾名的優秀學生，在他50大壽時，當時大肆流傳著他中學時成績爛的謠言，盧伊特波爾特中學時任校長還為此出面闢謠。

有網友這次看完成績單後表示，「愛因斯坦數學差，是指跟頂尖數學家相比」、「外星人念個地球歷史地理笑一下地球不行嗎」、「不造個故事說他一開始笨，就沒人要唸書了阿！」