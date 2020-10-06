饒舌天王Eminem所戴K金Rolex勞力士　印着一個名字洩露非凡身份

現年47歲的美國饒舌天王Eminem穿着打扮向來是年輕人參考的流行指標，尤其他腳踩的球鞋總是能引起關注，例如他早期拍攝宣傳照時腳上穿的飛人牌球鞋就蔚為一代的潮流經典。然而除了球鞋與衣着打扮之外，其實Eminem也還滿喜歡手錶的，雖然他佩戴手錶的討論度不像近年當紅的一些歌手那麼夯，不過這不代表姆哥的收藏沒有料，例如他在2020年就曾在現場表演時戴着一款超特別的古董Rolex勞力士手錶，讓人眼睛一亮。

Eminem當天表演時看似穿着簡單樸素，一身的黑帽、黑衣、黑褲，僅搭配金項鍊和一只金錶點綴，不過如果再仔細看一下Eminem戴的那款錶，哎呦厲害喔，那是一款K金的古董Day-Date，從面盤的樣子看起來手錶已經有一定的歷史，不過注意到面盤六點方向還另外印上「TIFFANY & Co.」的字樣，這點讓手錶的收藏價值變得更高一些。

Eminem戴着的勞力士印有「TIFFANY & Co.」代表是早已停產的古董（點圖放大瀏覽）：

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TIFFANY 20世紀中期開始會為店裡銷售的勞力士手錶特別在面盤上加註”TIFFANY & Co.”字樣，這個作法一直延續到1990年代左右雙方結束合作關係後才終止，隨着時間過去，目前這種印有TIFFANY品牌名稱的勞力士只有古董錶才會看到，數量當然也是逐漸減少中，因此光是看到面盤上的聯名名稱就已經先幫手錶的特別度加分了。

不過Eminem戴的這款勞力士Day-Date除了是TIFFANY聯名款之外，它外觀上最吸引人的地方莫過於K金鍊帶，有別於金屬鍊帶常見的整齊打磨鍊節，這款錶的K金鍊帶反而式呈現不規則的「金屬塊狀」，猶如在原本整塊的金屬上進行粗略的切削和敲擊；不過如果是表面上看起來的把整塊金屬拿來敲打成型，那手錶鍊帶豈不就變成類似手鐲的型態？那樣一來可能佩戴舒適度會打上折扣，但其實勞力士只是把鍊帶表面做得像整塊金屬而已，其實鍊帶內側都還保有鍊節的活動裝置（底下也還是連着錶扣那些），因此就佩戴的舒適度和尺寸大小等方面都沒有太大問題。

既是稀有聯名古董錶、又是身為「總統錶」的Day-Date，再加上手錶的鍊帶設計以今日眼光看起來很特別，感覺上這只錶應該是價值不菲，事實上它目前的價格行情約2萬5千美金左右（約19.5萬港元）不算便宜，但比起現代的Day-Date動輒超過百萬台幣，這款的價格還是讓人覺得有點低於預期，不過至少手錶戴出門是少見的、低調中又帶點奢華貴氣，很符合Eminem這般饒舌天王的身份。

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