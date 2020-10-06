2016年的美國大選結果讓許多美國政情觀察者、甚至關注民調形勢的人大跌眼鏡，卻意外捧紅了位於中國浙江省的小城義烏。這個「全球最大的小商品批發市場」的商家在大選前接到大量特朗普周邊產品出口的訂單，因此商家們並不「看好」當時民調中保持領先的希拉里。結果，這群大平洋彼岸的「異國人」的「預測能力」卻勝過美國不少民調。

此後，中國社交媒體的網民們嘆於「義烏指數」才是美國選情的真實寫照，而隨着大選再次臨近，這個與美國遠隔重洋的小城，又一次成為網民關注的熱點。

「義烏指數」

這個位於東部沿海的小城義烏向來以小商品批發聞名，甚至被聯合國和世界銀行譽為「世界最大的小商品批發市場」。它生產或出口的商品從萬聖節的裝飾品到聖誕樹，從知名足球隊T恤到應援旗幟，順應海外市場需求的產品在這裏都能找到。當地還會定期發布「義烏指數」，用以反映小商品價格和市場景氣活躍程度。

每到總統大選之前，各類候選人競選活動中用到的商品訂單便紛至沓來。這當中包括寫有候選人名字或口號的旗子、棒球帽、T恤，今年還多了印有候選人名字或頭像的口罩。

在今年國慶假期前，有當地商家更表示他拒絕了許多生產中國國旗的訂單，因為他發現為特朗普支持者生產周邊產品的利潤空間更大。他表示：「誰提出的條件最好，我就接誰的訂單。」

成功預測2016大選？

2016年大選前，雖然輿論和民調紛紛顯示希拉里支持率更高、更有可能成為下屆總統，但義烏小商家卻不為所動，以其訂單量為據認為特朗普的勝算較高，最終「幸運」（或「不幸」）言中。

有人認為，以訂單數量作標準預測美國大選結果顯然是不科學的，畢竟這些訂單的數量只反映了哪位候選人的競選團隊在有關商品上的投入更多。

「意外因素」

對於從事小商品經營的商家而言，他們對美國大選實際上知之甚少，即使店裏擺賣了跟大選相關的各色商品，卻並不在意誰最後當選，真正重要的只是什麼商品背後的利潤更多。而這些訂單量與其利潤額則間接真實反映了美國民眾對於兩黨候選人的熱切程度。這被許多人視為商家們預測的「客觀性」所在。

2018年11月，特朗普的支持者在一場共和黨召開的集會上舉起寫有特朗普名字的旗幟。（Getty）

另一位今年大量出售美國大選商品的商家認為，市場對於特朗普商品的需求相對更大。但在他生產的商品中，亦有寫着「2020年除了Trump（特朗普）誰都行」，或者「支持美國，反對特朗普」等口號的商品。在接受《金融時報》記者採訪時，他才意識到這些產品並不是給特朗普的支持者生產的。出於此義烏商家對產品資訊認知上的不足，他們的「客觀」預測似乎也有甚大的可能誤差。

2020年的總統大選誰將成為贏家？在義烏國際商貿城開着一家不到5平方米的小店的李清香把賭注放在了特朗普身上。她告訴《新加坡聯合早報》的記者，她的工廠從去年底開始已經生產了10多萬特朗普的應援旗，而拜登的旗子只生產了幾千面。在她看來，結果毫無懸念，因為「訂單是不會出錯」的。

至於這個被中國網友津津樂道的「義烏指數」能否再次成功「預測」大選結果，只有等到今年大選結束後才能揭曉了。