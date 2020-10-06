讓富豪為所欲為的神秘旅行社　大衛像下進餐　借真企鵝返酒店玩

你可能從馮小剛的電影《甲方乙方》《私人訂製》裡，看見過有錢人如何用鈔票換夢想，滿足自己突發奇想的旅行體驗。而在現實中，那些真正的富豪們的玩兒法，可要狂野得多。他們不滿足於大眾打卡的景點，吃膩了米芝蓮餐廳，甚至私人飛機和遊艇都會讓他們長嘆一聲：「害，太俗！」為了滿足這些頂級圈層的夢想，一個神秘的行業應運而生。

這些公司定義自己為「豪華禮賓服務」，因為在全球有龐大的關係網，他們不受地域的限制，可以將客戶送到地球上（甚至地球之外）任意一個他們想去的地方。「豪華禮賓服務」（luxury concierge service）字面意義上類似酒店的門房禮賓工作，但實際上這些公司的業務範圍要廣得多，小到安排旅行目的地、住宿，大到製定整個行程。他們所面對高級的VIP客戶不僅有錢，還要對社會有積極正面的身份。換句話說，這些人是真正的富豪。

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豪華禮賓不僅幫客戶節省時間，無微不至的照護，最重要的是能滿足你需要的一切。簡單來說，他們做的就是兩件事情，一是替客戶開腦洞，量身定製絕對能留下深刻記憶的旅行項目；二就是為客戶解決一切問題。無論你是想在大衛雕像腳下享受晚宴，還是想讓荷里活頂尖團隊為你拍家庭錄像，亦或是在酒店套房裡裝上幾隻活企鵝，這些無所不能的公司都能滿足你。

我們的任務是解決所有「不可能」

去年夏天，羅馬西斯廷教堂在結束開放時間後，單獨為一個來自紐約的六口之家打開大門。這些紐約客得以包場，盡情觀賞米開朗基羅的穹頂壁畫鉅作。這一次包場，費用高達7.5萬美元。在背後負責為這些紐約人打點的，是一家名為元素生活（Element Lifestyle）的豪華禮賓服務公司。「客戶要求我們來解決所有不可能的事情，但這種挑戰能讓我們興奮。」元素生活創始人阿爾巴尼思這樣說道。

元素生活官網上宣傳的豪華旅遊服務（點圖放大瀏覽）：

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他們接待的是真正意義上的富豪，為客戶私人定製的行程，每兩週花費10-20萬美元。這些客戶最不缺的就是錢，所以非常樂意為出色的旅行創意買單。 有一次，他們偶然間得知一位客人非常痴迷於企鵝，便想方設法從當地的動物園借來三隻真企鵝，偷偷放進了即將下榻的豪華套房內，讓客人一推門就開心到尖叫。

相比企鵝，「大變活人」的難度更高。一位客人對紐約知名餐廳Le Bernardin的名廚Eric Ripert的手藝印象深刻，指明要他為自己做一次八道菜的私人晚宴。為此，元素生活花了整整九個月的時間才說動了這位大廚，讓客人圓夢。「Eric Ripert很少進行這種私人性質的服務，我們費了不少勁。那天還特地請來了法國的頂尖侍酒師為客人配酒，客人非常滿意。」

為客戶圓夢 做沒人做過的事

這個行業的競爭其實並不激烈，每家公司都有自己固定的客戶群，而且為了滿足客戶的不同需要，分別專攻不同領域。黑番茄公司（Black Tomato）是環球定製旅行的佼佼者。他們的宗旨是行程越個性化、越有創意，就越好。

幾年前，黑番茄為一位加拿大慈善家組織了一次圓夢之旅，這位富豪提出的要求來自自己的遺願清單，上面有一套他心目中的「世界七大奇蹟」。黑番茄隨後為他度身定製了一場環球之旅。第一站在冰島的構造板塊之間潛水，然後在海洋生物學家陪同下，這位富豪在南非開普敦和大白鯊一同在水下嬉戲了幾天。接下來他飛到了亞洲，在印度貧民窟的一所學校教了幾天英語，下一站來到中國北京，參觀了故宮。這趟旅行的終點是日本廣島。這位富豪在年輕時讀過一本由原子彈襲擊倖存者寫的書，對他的生活哲學產生了深遠影響。黑番茄為他找到了原作者，安排兩人共進晚餐。

黑番茄官網上宣傳的豪華旅遊服務（點圖放大瀏覽）：

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黑番茄的另一個「拳頭產品」，是為客戶打造從未有人嘗試過的戶外體驗。在新西蘭南部山區，或是在秘魯的聖谷中，他們都打造過價值十幾萬美元的豪華營地，只有搭直升飛機才能到達。一趟行程下來花費超過140萬美元。「我們把營地搭在從沒有人住過的地方，因此這位客人基本上會是第一個在那裡過夜的人，在那裡看日出日落，這是從未有過的體驗。」

不萬能的公司 永不滿足的客戶

這些豪華禮賓服務公司是萬能的嗎？來自洛杉磯的藍魚公司（Blue Fish）老闆史蒂夫西姆斯告訴你，還真不一定。藍魚為客戶安排過各種各樣的奢華定製服務。他們曾為客戶包下佛羅倫斯學院美術館，讓客人能在大衛雕像腳下享受晚宴，席間還有意大利男高音安德烈波切利演出助興。他們還曾通過專業潛水器，帶客戶潛入3780米深處的海底，參觀鐵達號殘骸。

直到有一次，一位客戶問史蒂夫，能否為自己引爆一枚核彈時，史蒂夫拒絕了。富豪的世界，就是這麼誇張。但和藍魚一樣，這些公司所秉承的最終底線是，所有服務都必須符合當地法律和道德約束。

藍魚公司官網上宣傳的豪華旅遊服務（點圖放大瀏覽）：

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這個「私人定製」行業的井噴式發展，起點在2008年金融危機之後，富豪們開始意識到，單純的炫耀財富已經令大多數人反感。他們並不能從大眾能看見的奢侈品中獲得存在感，即便是再限量的愛馬仕手包和林保堅尼跑車，對他們來說只是日常中的一部分。所以這些世界頂尖富豪們開始嚮往更獨一無二的享受，這些別人都沒有過的獨特體驗，才是真正值得炫耀的東西。

以藍魚為例，史蒂夫的客戶包括特朗普、Elon Musk、Sting等商界和演藝圈大腕。每個月大約有10人申請入會，但最終只有三四個人能獲得會員資格。2017年加入藍魚會員的格雷格雷德的經歷很有代表性。54歲的他是一位作家、電影製片人。在此之前，他的煩惱在於無法獲得更多神奇體驗：「我爬過吉力馬札羅山，和公牛一起奔跑，和鯊魚一起游泳，我還能做些什麼呢？」

而開始接觸這些豪華禮賓服務公司後，他真的獲得了更進一步的私人定製樂趣，比如和Elton John一起參加奧斯卡明星派對，還能和拳王泰臣在擂台上打一場。什麼叫「有錢，真的能為所欲為」，這些豪華禮賓服務公司，就是答案。

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