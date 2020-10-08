學位貶值企業包辦教育　法國何以逆潮流發展？

馬克龍政府矢志打造的「法國MIT」計劃固然矚目，惟當下國際教育的潮流大趨勢顯示，大學學位貶值，職業教育成為重點方向。科技界巨頭Google上月宣布，因應新冠肺炎疫情衝擊、大量美國人失業，故推出為期三至六個月的自家課程，完成後即可獲得等同大學學歷的專業證書，可說是教育界的震撼新聞。 不少企業近年紛紛開設學校，並且透過網上教育平台推出職業導向課程，培訓可即時投入崗位的業界人才。那麼，法國走的教育改革之路是否逆潮流而行？

美國科技界不乏不靠大學學位取得驚人成就的精英，如微軟創辦人蓋茨、Facebook創辦人朱克伯格、Twitter的行政總裁Jack Dorsey、甲骨文創辦人Larry Ellison等都沒取得大學學位，要在科技界成功，大學學位並非必然。在學債問題困擾莘莘學子的今天，美國社會似乎開始反思是否讀大學才能有理想前途。

企業界顯然跟着這股潮流走，Google最新推出的證書課程，內容涵蓋具潛力的高薪職場領域，如數據分析、項目管理和用戶體驗設計（UX Design）。該公司全球事務高級副總裁Kent Walker在Twitter表示：「課程是由在相關領域工作的Google員工設計和教授，參加者不需要有相關學位或經驗。」學費約為300美元（約2,325港元），並將設十萬個獎學金名額。

全球事務高級副總裁Kent Walker認為，大學學位對許多美國人來說遙不可及，而且也不應將大學學歷視為人人必須擁有。(Getty Images)

像Google這樣的國際大企業，若提供具質素和可信度高的專業證書，意味就讀的人士可以利用相對便宜且快捷的方式，獲得投身職場的有效證明，這類有別以往教育制度的發展成為近年值得留意的新趨勢。諸如edX、Coursera等大規模開放線上課堂（MOOC）的證書課程，以及同類型的職業導向教育成為發展大方向。

以IBM提供的數據科學一年學習課程為例，費用只需499美元（約3,867港元）。對比動輒以十萬元計且需時數年完成的大學學位，這類職業教育確有吸引之處。

巴黎－薩克雷大學的發展是否有逆發展趨勢？(Université Paris-Saclay)

職業導向未解決失業問題

然而，若單憑巴黎－薩克雷大學（Université Paris-Saclay）的例子而認為法國高等教育的方向不符合潮流趨勢，未免有點草率。畢竟，法國職業教育的歷史悠長，早期是伴隨着工業化進程發展。早於十九世紀，大型企業為適應工業發展的需要，在工廠創辦生產學校，這些學校成為職業學校的雛形。

今天，法國的職業教育已發展到終身學習體系，包括初始教育（Formation initiale）和持續教育（Formation continue）兩個階段。初始教育包括小學、中學和專上學校的全日制正規教育，以及在學徒培訓中心進行的工讀交替的非正規教育。持續教育則是初始教育的延續，是形式多樣的非正規教育。

法國在職專教育方面的發展得頗為完善。(Getty Images)

法國學生最早從14歲起，即可接受職業教育，進入高中後可修讀更正規的職業教育。除了普通教育外，法國的中等教育和高等教育可為學生提供初始職業教育，頒發多種職業文憑，為就業所需的知識和技能奠定基礎。

今天的職業教育是法國人實現職業成就的重要階梯，每年於1,500間學校培訓逾65萬學生和50萬名持續培訓的實習生。但體系經過多年發展，也暴露了一些弊端，儘管有重要的合作夥伴和教育專長，由於教學內容追不上時代，導致青年就業率偏低。教育部門近年亦開展了相關的教育改革，希望提高課程的吸引力，並提升就業能力，加強學員的職業技能。

然而，遠水恐怕未能救近火，法國經濟受到疫情打擊，今年8月的數據顯示該國失業率為7.5%，而25歲以下青年失業率更為19.8%，反映青年就業情況嚴峻。

法國高等教育近年銳意改革，冀朝着英美學府的方向 發展。(美聯社)

與世界接軌的法式教育

一直以來，法國是無數攻讀藝術、人文及社會學科的留學生的熱門升學國家。法國政府亦相當重視教育，每年皆編列預算補助公立學校，讓學生免繳學費，許多私立學校也設立獎學金制度。在法國就學的國際學生與在地學生，無論入學條件、繳交註冊費、畢業文憑與社會福利制度皆享同等待遇。

然而，法國教育部長於2018年11月宣布，希望在2027年前，將非歐盟國際學生的數目由現有的34萬人增加至50萬人；同時將自今年秋天的新學年起，調漲非歐盟學生來法就讀公立大學及碩士班的學費。大學部一年學費將從170歐元（約1,544港元）調至2,770歐元（約25,152港元），碩士班則從243歐元（約2,207港元）調至3,770歐元（約34,233港元），漲幅超過十倍。法國當局此舉徹底改變了法國公立大學的財源結構，加速大學市場化。

法國多年來也是國際留學生的升學熱點。(Université Paris-Saclay)

由此可見，法國高等教育正朝着類似英美高等學府的方向發展。雖然這種改革有利有弊，但巴黎－薩克雷大學和巴黎－薩克雷創新研究區的發展，其實正是針對法國自身教育體制及科研上的不足而立，長遠將彌補原來系統的缺點。相信隨着未來科研和教學等進一步磨合，法國無論在高等教育以至科技產業、職業導向的教育也將更臻完善。

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