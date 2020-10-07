威尼斯「摩西」計劃首次啟動　成功擋下大潮汐水患

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意大利水都威尼斯每年10月至隔年3月都會出現異常潮汐「Acqua Alta」，有時會帶來嚴重的洪水，市府近日啟動1.6公里長的堤防網，首度成功阻擋海潮帶來的大水湧入市區。
威尼斯啟動「摩西計劃」以防潮水湧入城市：
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威尼斯2019年經歷半世紀以來的最嚴重洪災，聖馬可廣場被深約1公尺的大水淹沒。10月3日啟動的新堤防則成功阻擋潮水湧入。照片可見聖馬可廣場當時有不少行人，完全沒有水淹跡象。
威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）在Twitter上傳堤防成功啟動的影片，指民眾「數十年來無助地目睹城市每個角落都被水淹，帶來極大破壞」，大讚這是威尼斯的歷史性一天，成效讓人極為滿意。
「摩西」計劃初次啟動時，威尼斯市內情況：
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這項水利工程正式名稱為「實驗性機電模組」計劃，以意大利文的縮寫稱為「摩西」（MOSE），共有78道可升降閘門，每當氣象預報會有大海潮，且水位漲超過1公尺時，閘門就會從埋入海底的水泥基座升起，在潟湖與亞得里亞海之間形成阻擋海水湧入的堤防，最高可阻擋1.28公尺的大潮。
「摩西」計劃最早於1984年提出，但施工延宕、貪污和環保團體反對，導致完工日期不斷推遲。目前已耗資64億美元（約港幣496億元），預計2021年12月竣工時，總支出將達80億美元（約港幣620億元）。
威尼斯市長布魯尼亞羅在Twitter上傳堤防成功啟動的影片：
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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